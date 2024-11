Cessate il fuoco in Libano, Israele e Hezbollah accettano l’accordo mediato dagli Usa

La tregua tra Israele e Libano, entrata in vigore alle 4 di mattina di mercoledì, è stata accolta con favore da Keir Starmer e Joe Biden. Riferiscono Bel Trew e Alexander Butler che ha avuto inizio un cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, segnando una svolta importante nel devastante conflitto che ha colpito il Medio Oriente.

Cessate il fuoco, Israele e Hezbollah accettano l’accordo

Per più di un anno, il lancio quasi quotidiano di razzi, feroci attacchi aerei e battaglie sul campo tra le forze israeliane e il gruppo militante hanno causato la morte di migliaia di persone, quasi tutte in Libano.

Nelle ore di tensione prima che la tregua entrasse in vigore, gli attacchi aerei israeliani continuavano a colpire la capitale libanese Beirut, dove l’esercito israeliano ha emesso un numero record di ordini di evacuazione.

Alle 4 del mattino la fine delle ostilità belliche

I combattimenti si sono conclusi alle 4 del mattino ora locale (le 2 del mattino in Italia), nonostante Israele abbia intimato alla popolazione locale del Libano meridionale di non rientrare immediatamente a casa.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il piano è stato approvato con un margine di 10 a 1 durante una riunione di gabinetto a tarda notte. “Israele mantiene il diritto di agire contro qualsiasi minaccia alla sua sicurezza”, ha aggiunto.

Secondo i termini dell’accordo, riferiti dal presidente americano Joe Biden, Israele ritirerà gradualmente le sue forze nell’arco di 60 giorni, mentre l’esercito libanese subentrerà a controllare il territorio vicino al suo confine per garantire che Hezbollah non ricostruisca lì le sue infrastrutture. “I civili di entrambe le parti potranno presto tornare in sicurezza alle loro comunità”, ha aggiunto.

Si prevede che gli Stati Uniti guideranno un comitato di monitoraggio composto da cinque paesi per far rispettare la tregua, mentre la forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) verrà rafforzata.

“Nei prossimi giorni, gli Stati Uniti faranno un altro tentativo con Turchia, Egitto, Qatar, Israele e altri per ottenere un cessate il fuoco a Gaza con il rilascio degli ostaggi”, ha aggiunto Biden. Il primo ministro ad interim del Libano, Najib Mikati, ha accolto con favore l’accordo per porre fine alle ostilità tra Hezbollah e Israele, secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio.

Enormi nubi di fumo sopra Beirut

Biden e il presidente francese Emmanuel Macron hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno affermato che l’accordo creerà le condizioni necessarie per il ritorno della calma nel Paese e che Francia e Stati Uniti si impegneranno entrambi per garantire la piena attuazione del cessate il fuoco.

In precedenza, Netanyahu, che ha dovuto affrontare una forte resistenza da parte dei sostenitori della linea dura in Israele, aveva difeso il piano per un cessate il fuoco, affermando che Israele aveva inflitto gravi danni a Hezbollah.

Ha affermato che Israele potrebbe ora concentrare i suoi sforzi sui militanti di Hamas a Gaza e sulla sua principale preoccupazione in materia di sicurezza, l’Iran, e ha promesso di colpire duramente Hezbollah se dovesse violare l’accordo previsto.

“Abbiamo capovolto la situazione”, ha detto, aggiungendo: “La terra a Beirut sta tremando”. Hezbollah ha affermato di aver accettato la proposta, ma un alto funzionario del gruppo ha dichiarato martedì di non aver ancora visto l’accordo nella sua forma definitiva.

“Dopo aver esaminato l’accordo firmato dal governo nemico, vedremo se c’è corrispondenza tra quanto abbiamo affermato e quanto concordato dai funzionari libanesi”, ha affermato Mahmoud Qamati, vicepresidente del consiglio politico di Hezbollah.

“Vogliamo la fine dell’aggressione, ovviamente, ma non a spese della sovranità dello Stato [del Libano]”, ha detto. “Ogni violazione della sovranità è rifiutata”.

Rana Sahili, portavoce dei media di Hezbollah, ha detto a The Independent che il gruppo militante “non si fida degli israeliani”. “I paesi che sostengono [gli israeliani] devono fornire garanzie”, ha aggiunto la Sahili.

Se applicato con successo, il cessate il fuoco porrebbe fine ai feroci combattimenti che hanno spinto il Medio Oriente sull’orlo di una guerra regionale totale, minacciando di mettere Israele e i suoi alleati occidentali contro l’Iran e i suoi delegati. Ha anche fatto sprofondare il Libano in una crisi umanitaria “senza precedenti”, secondo le Nazioni Unite.

3800 libanesi uccisi nei combattimenti

Il ministero della Salute libanese afferma che circa 3.800 persone sono state uccise in Libano nei 13 mesi trascorsi dall’inizio dei combattimenti e nei quasi due mesi trascorsi da quando Israele ha lanciato un’invasione di terra in Libano. Almeno 73 soldati israeliani sono stati uccisi nel nord di Israele, sulle alture del Golan e in combattimento nel sud del Libano, secondo le autorità israeliane.

Le ultime settimane sono state le più mortali e devastanti per il Libano da decenni, hanno affermato questa settimana le Nazioni Unite. L’ufficio umanitario delle Nazioni Unite ha affermato che Israele ha “intensificato drasticamente” i suoi attacchi aerei e le incursioni via terra, con una media di 250 morti a settimana solo a novembre.

Secondo il ministero della Salute libanese, il conflitto ha causato lo sfollamento di oltre un milione di persone, tra cui mezzo milione fuggito nella Siria devastata dalla guerra.

Il fumo nero si è alzato sopra i cieli di Beirut nelle ore che hanno preceduto la tregua mentre Israele lanciava la sua più intensa ondata di attacchi contro il vivace centro e un numero record di ordini di evacuazione. I civili in fuga dal centro della città hanno inviato foto a The Independent che mostravano famiglie in preda al panico bloccate in lunghi ingorghi.

Dimostrazione di forza dell’esercito israeliano

L’esercito israeliano ha affermato di aver colpito anche decine di siti nelle zone meridionali del Libano nel giro di diverse ore e di aver ucciso un comandante di Hezbollah in un attacco di terra. A un certo punto ha diffuso un filmato della sua forza aerea che colpiva 20 obiettivi in due minuti in tutta Beirut. In totale, 24 persone sono state uccise in tutto il paese, secondo le autorità libanesi locali.

Da mesi è aumentata la pressione globale per un cessate il fuoco nel conflitto, che rischia di estendersi a tutta la regione del Medio Oriente.

Netanyahu dovrà ancora fare i conti con le crescenti critiche dei sostenitori della linea dura in Israele. Il suo ministro della sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha affermato sulla piattaforma di social media X (ex Twitter) che l’accordo non garantisce il ritorno degli israeliani alle loro case nel nord del paese e che l’esercito libanese non ha la capacità di sconfiggere Hezbollah.

Per i sindaci del nord di Israele quest’accordo è una “resa”

“Per lasciare il Libano, dobbiamo avere la nostra cintura di sicurezza”, ha detto Ben-Gvir. Anche i sindaci israeliani nelle città e nelle comunità del nord di Israele hanno denunciato l’accordo, dicendo a The Independent che equivaleva a una “resa”.

Nel suo precedente discorso televisivo, Netanyahu ha difeso l’accordo affermando che Israele ha raggiunto i suoi obiettivi in Libano poiché “un anno dopo, Hezbollah non è più lo stesso”.

“Li abbiamo respinti indietro di decenni. Abbiamo eliminato [il capo di Hezbollah Hassan] Nasrallah, l’asse dell’asse. Abbiamo eliminato la leadership di vertice dell’organizzazione, abbiamo distrutto la maggior parte dei loro razzi e missili… infrastrutture che avevano costruito per anni”, ha aggiunto.

Ha citato tre ragioni per sostenere l’accordo, tra cui “concentrarsi sulla minaccia iraniana”, consentire alle forze israeliane di riprendersi e separare il conflitto dalla guerra a Gaza, isolando ulteriormente il gruppo militante Hamas.