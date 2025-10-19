Che fine si prepara per l’Ucraina? Di Trump e e di Putin c’è poco da fidarsi: tanto bubu a parole: minaccia di missili, pazienza scaduta. Poi la prova dei fatti, come il voltafaccia sui missili, conferma che non c’è da fidarsi perché Trump fa solo il gioco di Putin, magari dietro la facciata dí inseguire il Premio Nobel per la Pace.

La storia offre una serie di precedenti su come potrebbe apparire un accordo con la Russia e sulle conseguenze che potrebbero avere, ha scritto sul Wall Street Journal Yaroslav Trofimov, capo del servizio estero del quotidiano, uno dei più bravi giornalisti esistenti. Nato in Ucraina, giornalista americano, per anni di base a Roma, è autore di più libri di cui fondamentale è “Faith at war”, viaggio alle frontiere dell’Islam, del 2005.

Il presidente Trump sta spingendo per porre fine alla guerra che infuria in Ucraina da oltre tre anni, ricorda Trofimov ma non è affatto chiaro come apparirebbe un accordo Russia-Ucraina.

Così l’autore propone uno sguardo ai precedenti chiave del XX secolo. Esso suggerisce una serie di possibili esiti. Un accordo di cessate il fuoco potrebbe portare

a un’altra invasione russa, più efficace;

all’istituzione di un governo fantoccio ucraino sotto l’influenza russa;

a una coesistenza ostile ma relativamente pacifica;

o forse persino a un ritorno dell’Ucraina.

Ucraina e Stalin

Primo esempio citato quello degli Stati baltici. Nel 1939, ricorda Trofimov, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’Unione Sovietica firmò un trattato con la Germania nazista che divideva l’Europa orientale tra i due Paesi. L’URSS non invase immediatamente Lettonia, Lituania ed Estonia allo scoppio della guerra. Piuttosto, li costrinse ad accettare accordi di “mutua assistenza”, in cui Mosca prometteva di rispettare la loro sovranità in cambio di basi militari e impegni di neutralità.

Ma i sovietici non avevano alcuna intenzione di onorare l’accordo. Nel giugno del 1940, Mosca accusò gli Stati baltici di violare l’impegno di neutralità cooperando tra loro e occupò i piccoli paesi quasi da un giorno all’altro, incontrando poca resistenza. Furono annessi all’URSS poche settimane dopo. Centinaia di migliaia di baltici furono deportati in Siberia negli anni successivi e gran parte dell’élite burocratica e intellettuale fu sterminata.

Oggi, funzionari e analisti baltici paragonano apertamente l’adesione di Trump alla Russia di Putin al patto nazista-sovietico: un tradimento che sarebbe avvenuto a scapito dell’indipendenza dell’Ucraina, e forse anche della loro. “Questa è la lezione per l’Ucraina oggi: verrete massacrati, quindi non arrendetevi. È meglio morire in prima linea che essere giustiziati dopo”, ha affermato Artis Pabriks, ex ministro della Difesa e degli Affari Esteri della Lettonia.

Altro caso quello noto come Finlandizzazione. A differenza degli Stati baltici, la Finlandia respinse gli ultimatum sovietici nel 1939. L’Armata Rossa invase, ma dopo diversi mesi di feroce resistenza finlandese, Stalin accettò di firmare un trattato di pace, in cui la Finlandia cedeva territori chiave ma manteneva la propria indipendenza.

La guerra riprese l’anno successivo e un nuovo trattato di “amicizia e mutua assistenza” fu firmato nel 1948.

Durante la Guerra Fredda, Mosca permise al paese di sviluppare un’economia di mercato, ma esercitò un potere di veto sul suo governo accennando regolarmente a un intervento militare, una politica nota come “finlandizzazione”. Il presidente Urho Kekkonen, in carica per 26 anni, poteva mettere da parte potenziali rivali semplicemente organizzando un editoriale sulla Pravda.

La Russia di Putin ha già sperimentato una versione di questo approccio in Ucraina, sostenendo il presidente autoritario Viktor Yanukovych mentre allontanava il paese dall’Occidente. Dopo che Yanukovych fu estromesso dalle proteste popolari nel 2014, la Russia si mosse per affermare il controllo diretto dell’Ucraina annettendo la Crimea e invadendo la regione del Donbass.

L’attuale presidente finlandese, Alexander Stubb, considera il termine stesso “finlandizzazione” “un insulto”, aggiungendo: “È un periodo della nostra storia che mi mette personalmente a disagio. Abbiamo dovuto compromettere alcuni dei nostri valori, ma non la nostra indipendenza”. Oggi la Finlandia è membro dell’Unione Europea e della NATO, ed è una delle nazioni europee più ostili alla Russia.

Francia di Vichy. Quando l’esercito francese crollò nel 1940, il maresciallo Philippe Pétain, eroe della Prima Guerra Mondiale, prese il controllo del governo e chiese alla Germania un armistizio. Più di metà del paese – il nord e l’ovest, compresa Parigi – furono posti sotto l’occupazione militare tedesca diretta, una fetta fu annessa direttamente e il sud-est rimase disoccupato e nominalmente indipendente, con una capitale temporanea nella città termale di Vichy. Pur essendo tecnicamente neutrale, la Francia di Vichy collaborò con le politiche naziste, inclusa la deportazione degli ebrei nei campi di sterminio.

Una divisione dell’Ucraina potrebbe seguire uno schema simile se la Russia avesse successo. “Proprio come Hitler occupò militarmente solo una parte della Francia ma controllò politicamente l’intero paese, Putin cerca di instaurare un regime di Vichy a Kiev”, ha affermato Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali di Roma.

Lo storico Thomas Gomart ritiene che Putin andrebbe ben oltre, sottolineando che fu il parlamento francese eletto, piuttosto che i nazisti, a insediare Pétain: “I russi vogliono la distruzione dello stato ucraino, e quindi vogliono punire le élite politiche che hanno combattuto contro di loro, cosa che non accadde con la Germania e Vichy”.

L’altra grande differenza, ovviamente, è che mentre l’esercito francese è crollato in sei settimane, quello ucraino sta ancora combattendo contro la Russia dopo tre anni. “Per arrivare a Vichy, devi prima perdere la guerra, il che, per l’Ucraina, non è il caso”, ha detto l’ex diplomatico francese François Heisbourg.