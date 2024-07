Chi è Kamala Harris, la “predestinata” pronta a sfidare a Trump

Chi è Kamala Harris, designata da Joe Biden come candidata presidente Usa nelle elezioni del prossimo novembre? Tutto il mondo se lo chiede e probabilmente molti americani. Una risposta si può trovare in questo profilo pubblicato da una radio pubblica di Sacramento in California, Capradio, a firma di Ben Christopher: “Ecco che all’improvviso tutti stanno dando un’altra occhiata approfondita a Kamala Harris”. Contrariamente alla reputazione che ha coltivato all’inizio della campagna elettorale come politica pragmatica e procuratore dalla mente acuta, l’opinione pubblica su Harris si è inasprita nell’estate del 2021 ed è rimasta per lo più negativa.

L’ascesa

L’anno scorso il 59% degli elettori californiani in un sondaggio del Berkeley Institute of Governmental Studies ha affermato che non l’avrebbero accolta in cima alla lista. Ma ora che Harris è considerato il sostituto più probabile di Biden, più elettori sembrano essere in simpatia per lei. Un nuovo sondaggio del Washington Post ha rilevato che la stragrande maggioranza degli elettori democratici a livello nazionale sarebbe “soddisfatta” di Harris in cima alla classifica. Lo stesso sondaggio l’ha trovata battendo di poco Trump in un testa a testa tra gli elettori registrati.

La biografia di Kamala Harris è singolarmente californiana, nota Christopher. Nata a Oakland, portato a scuola in autobus a Berkeley, messa alla prova dalla spietata politica municipale di San Francisco e proiettata sulla scena nazionale come massimo ufficiale delle forze dell’ordine dello stato e poi come prima senatrice di colore, l’approccio di Harris alla politica e alla formulazione delle politiche è stato onorato qui.

Ora che gli elettori stanno riconsiderando se Harris ha le carte in regola per diventare presidente degli Stati Uniti – e mentre Donald Trump e JD Vance puntano contro di lei la loro macchina avversaria, stiamo resuscitando questo sguardo sui suoi anni e sulla sua carriera in California. Ecco come la California ha plasmato Kamala Harris e Harris ha plasmato la California.

Chi è Kamala Harris

In uno stato pieno di trapianti, Harris è un californiano per tutta la vita. È nata nel 1964 a Oakland, l’ospedale a poco più di un miglio dal municipio dove, più di mezzo secolo dopo, avrebbe annunciato la sua breve candidatura alla presidenza nel 2020. Ha trascorso la sua infanzia a Berkeley durante il Movimento per la libertà di parola, nato da genitori immigrati che si sono incontrati mentre conseguivano il dottorato e protestavano per i diritti civili alla UC Berkeley. Il padre di Harris, Donald Harris, viene dalla Giamaica e sua madre, Shyamala Gopalan, viene dall’India. La coppia si separò quando Harris aveva 7 anni e Harris e sua sorella Maya furono allevate principalmente dalla madre di lei, morta nel 2009.

Harris cavalcò il “gallo rosso” dalle pianure operaie di Berkeley alla scuola elementare di Thousand Oaks, alla base delle colline affluenti a nord di Berkeley. Era il 1969, appena un anno dopo che Berkeley Unified aveva introdotto il suo programma di autobus “a doppio senso” nelle sue scuole elementari. Essendo Berkeley Berkeley, a differenza dei piani di integrazione locale in tutto il paese, la città aveva intrapreso questo di propria iniziativa. Attraversando avanti e indietro tra diversi strati della società: neri, bianchi e asiatici; benestante e della classe operaia – è un cliché familiare nella biografia di Harris.

Harris ha trascorso la sua adolescenza a Montreal, trasferendosi lì con la sorella e la madre quando Gopalan ha accettato una posizione di ricercatrice universitaria lì. Ha conseguito una laurea in scienze politiche ed economia presso la Howard University di Washington D.C., ma è tornata in California per conseguire la laurea in giurisprudenza nel 1989 presso l’Università della California, Hastings a San Francisco. Fino al suo ultimo trasferimento a Washington, considerava la California la sua casa.

Appena laureata in giurisprudenza, è entrata a far parte dell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Alameda nel 1990, prestando servizio lì otto anni anni prima di attraversare la baia per San Francisco. Nel 2003, ha vinto inaspettatamente le elezioni come procuratore distrettuale di San Francisco, dove ha ricoperto due mandati prima di essere eletto procuratore generale dello stato nel 2010. È stata eletta al Senato degli Stati Uniti nel 2016.

L’influenza di Willie Brown

L’ex presidente dell’Assemblea statale e sindaco di San Francisco Willie Brown ha contribuito ad accelerare molte carriere politiche di successo in California (inclusa quella del governatore Gavin Newsom). Anche Harris ha ricevuto una spinta da Brown. Nel marzo 1994, il leggendario editorialista del San Francisco Chronicle Herb Caen descrisse la scena della festa a sorpresa per il 60esimo compleanno di Brown. Clint Eastwood era lì, scrisse Caen, e “versò champagne sulla nuova fissa del Presidente, Kamala Harris”.

Brown aveva la reputazione di frequentare donne molto più giovani. Nel suo articolo, Caen descrisse Harris, allora vice procuratore distrettuale della contea di Alameda, come “qualcosa di nuovo nella vita amorosa di Willie. È una donna, non una ragazza. La relazione finì dopo due anni, ma il suo legame con Brown, tre decenni più anziano di lei, ebbe un effetto enorme sulla sua carriera. “Penso che sia giusto dire che la maggior parte delle persone a San Francisco l’ha incontrata tramite Willie”, John Burton, che era presidente pro tempore del Senato dello stato, ex presidente del Partito Democratico della California e una potenza politica di San Francisco. a pieno titolo, ha detto a Politico.

L’oratore ha assegnato a Harris un paio di posizioni di prestigio in due comitati di regolamentazione statali: l’Unemployment Insurance Appeals Board e la California Medical Assistance Commission. “Se ti chiedessero di far parte di un consiglio che regola l’assistenza medica, diresti di no?” Harris disse a SFWeekly qualche anno dopo. Il legame di Harris con Brown l’ha anche aiutata a stabilire contatti con l’alta società di San Francisco e l’élite politica della California. Nel 1996, un anno dopo che Brown divenne sindaco e Harris interruppe la relazione, entrò a far parte del consiglio di amministrazione del Museo di Arte Moderna di San Francisco.

Quando Harris si candidò alla carica di procuratore distrettuale di San Francisco quasi un decennio dopo, il suo primo contributo venne da Elaine McKeon, presidente del consiglio di amministrazione del museo. Altro – molto altro – è arrivato da donatori con cognomi come Fisher, Getty, Buell, Haas e altre casate nobili della Bay Area. Ma fin dall’inizio della sua carriera politica, Harris ha visto il suo legame con Brown come uno svantaggio: una clava che gli avversari possono usare contro di lei e, nel peggiore dei casi, uno stanco cliché sessista utilizzato per mettere in discussione la legittimità della sua carriera in ascesa.

Nella prima corsa per diventare procuratore distrettuale di San Francisco, Harris ha deliberatamente assunto un consulente elettorale noto per lavorare con clienti esterni alla macchina politica di Brown. Durante quella stessa campagna, ha descritto la sua relazione passata con l’ex portavoce e sindaco come “un albatro appeso al mio collo”. Per quanto riguarda Brown, di recente ha detto a un giornalista, con rammarico, che lui e Harris non sono più in contatto.

Lasciare il segno: crimini sessuali, violenza domestica, abusi sui minori

Harris non si è mai sottratta all’etichetta di “dura nei confronti del crimine” quando si tratta di una certa classe di criminali: autori di violenza domestica, pedofili e trafficanti di sesso. Dopo quasi un decennio nella contea di Alameda e un breve periodo come vice procuratore distrettuale a San Francisco (se ne andò, definendo la leadership “disfunzionale”), nel 2000, Harris entrò nell’ufficio del procuratore della città di San Francisco sotto Louise Renne. Renne ha detto che stava cercando qualcuno che dirigesse l’unità Child and Family Service dell’ufficio, che indaga sui casi di abusi sui minori. Questo non era considerato un incarico prestigioso. I pubblici ministeri all’interno dell’unità avevano iniziato a chiamarla “legge sui bambini”. Renne pensava che Harris, che si era concentrato sui casi di abusi sui minori e di sfruttamento sessuale nella contea di Alameda, sarebbe stato una buona scelta. Quell’istinto è stato confermato il primo giorno di lavoro di Harris, ha detto Renne, quando un certo numero di bambini che erano stati separati dai loro genitori sono stati formalmente adottati in nuove famiglie.

L’attenzione di Harris sulle vittime di abusi e sfruttamento è continuata dopo essere stata eletta procuratore distrettuale di San Francisco. “Non so cosa significhi il termine ‘prostituta adolescente’. Non ho mai incontrato una “prostituta adolescente”. Ho incontrato ragazzini sfruttati”, ricorda Mesloh, allora direttrice delle comunicazioni di Harris, dicendo il suo capo alla sua prima riunione con tutto lo staff. Harris ha quindi ordinato ai suoi pubblici ministeri di non usare il termine in tribunale.

Un anno dopo, Harris ha sponsorizzato un disegno di legge che inserisce il reato di tratta di esseri umani nel codice penale statale. Alcuni democratici sostengono che la precedente vita di Harris come pubblico ministero con un focus sui crimini sessuali sarebbe un vantaggio chiave in una potenziale competizione elettorale contro Trump, che è stato ritenuto responsabile in una causa civile per violenza sessuale e recentemente è diventato il primo ex presidente a farlo. essere condannato per un crimine. In quel caso i 34 capi d’imputazione riguardavano la falsificazione di documenti aziendali in relazione ad un presunto incontro sessuale con un’attrice di film pornografici. Ma l’uso di tutta la forza della legge per penalizzare magnaccia, trafficanti e altri molestatori ha fatto guadagnare a Harris alcune critiche da parte dei libertari civili e dei sostenitori delle lavoratrici del sesso.

In uno dei suoi ultimi atti come procuratore generale della California, Harris fece arrestare il CEO di Backpage.com, Carl Ferrer, con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. Backpage era un sito di annunci online noto per la sua sezione “servizi per adulti”, che i procuratori avevano da tempo avvertito fungesse da mercato per i trafficanti di sesso.

L’arresto si basava su un argomento legale controverso che contrapponeva il fervore anti-tratta al Primo Emendamento. Poiché Backpage era semplicemente una piattaforma per la pubblicità, sostenevano i suoi avvocati, era protetta dalla stessa legge che tutela Google dall’essere ritenuta responsabile per i siti web illeciti elencati nei suoi risultati di ricerca. Un giudice della corte superiore acconsentì e respinse il caso, anche se un’accusa modificata, perseguita dal successore di Harris, l’allora procuratore generale Xavier Becerra, portò Ferrer a dichiararsi colpevole di riciclaggio di denaro e cospirazione per facilitare la prostituzione e per la chiusura del sito.

Il mantra Harris: “Intelligente contro il crimine”

Uno dei motivi per cui Harris è diventata nota come procuratore distrettuale astro nascente è stata la sua attenzione alla prevenzione, come ha spiegato nel suo libro Smart on Crime, scritto nel 2009, l’anno prima di candidarsi alla carica di procuratore generale. “Gli operatori sanitari pubblici sanno che l’uso più vantaggioso delle risorse è prevenire un’epidemia, non curarla”, ha scritto Harris. “Invece di limitarci a reagire a un crimine ogni volta che viene commesso, dobbiamo fare un passo indietro e capire come interrompere le vie di infezione”.