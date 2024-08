Chi è Tim Walz, il candidato vicepresidente Usa scelto da Kamala Harris? Ecco un profilo basato sulle opinioni di alcuni commentatori americani. 16 giorni dopo che il presidente Joe Biden ha abbandonato la sua candidatura alla rielezione, i democratici hanno una nuova lista.

La vicepresidente Kamala Harris è appena apparsa a un comizio a Philadelphia con la sua scelta per il compagno di corsa: Tim Walz, il governatore del Minnesota, che per parafrasare una vecchia pubblicità della birra Heineken, si collega alle parti del paese che gli altri democratici non possono raggiungere, scrive la CNN.

Tim Walz, la prima grande decisione di Kamala Harris

La vicepresidente Kamala Harris è entrata nella corsa presidenziale poco più di due settimane fa come sfavorita, in particolare Vox.com. Da allora, i democratici hanno catturato nuova energia dalla loro base e i sondaggi di Harris sono solo migliorati. Ora Harris ha preso la sua prima decisione importante come candidata democratica, scegliendo un suo compagno di corsa alla vicepresidenza.

Dopo settimane di speculazioni, con nomi come il Segretario dei trasporti Pete Buttigieg, il senatore dell’Arizona Mark Kelly e il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro come contendenti, Harris ha scelto Tim Walz, un veterano di una piccola città, ex membro della Camera e attuale governatore del Minnesota.

Qualcuno sostiene che la scelta di Walz sia una vittoria per la sinistra, anche se Walz non è di sinistra. In effetti, Walz ha assunto posizioni più moderate su una serie di questioni scottanti.

Non è difficile individuare il ragionamento alla base della scelta. Walz è noto per aver vinto elezioni difficili, può fare appello al di fuori della tradizionale coalizione democratica ed è un buon candidato per i campi di battaglia del Blue Wall, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, che Harris potrebbe dover conquistare per battere Trump a novembre. La maggior parte degli americani non ha mai sentito parlare di Walz.

In contrasto con lo straordinario potenziale storico in cima alla lista (Harris sarebbe la prima donna nera e presidente indiano americana), assomiglia molto alla maggior parte dei precedenti vicepresidenti.

Un veterano e ex allenatore

Il sessantenne Walz è un ex allenatore di football, veterano della Guardia Nazionale, insegnante e membro del Congresso. Poche persone lo vedevano come un possibile vicepresidente quando Harris si è improvvisamente ritrovata come nuova candidata del suo partito.

Ma ha preso il volo quando ha coniato un nuovo attacco a Trump e al suo candidato vicepresidente, il senatore dell’Ohio JD Vance, definendo la coppia MAGA semplicemente “strana”.

Non sembrava molto, ma la frase è diventata virale tra le basi democratiche. Harris ha scelto Walz al posto del governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, l’altro finalista nella sua frettolosa ricerca di un compagno di corsa. Shapiro potrebbe aver contribuito a garantire i 19 voti elettorali del Commonwealth, ma è stato criticato da alcuni a sinistra per i suoi commenti di condanna del tono delle proteste universitarie scoppiate per l’assalto di Israele a Gaza dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre.

La storia suggerisce che i candidati alla vicepresidenza non portano i loro partner alla presidenza. Ma Walz, un tipo di papà giocoso la cui urbanità non nasconde una lingua politica acida, offre un complemento politico ad Harris.

Il vicepresidente conta su una forte presenza tra gli elettori delle minoranze nelle grandi città come Detroit, Pittsburgh, Philadelphia e Milwaukee, e di aumentare i numeri dei democratici tra gli elettori suburbani e le donne alienati da Trump. Walz potrebbe essere in grado di aiutare di più corteggiando gli indipendenti indecisi non ancora convinti da Harris, che è stata demonizzata da Trump come un camaleonte razziale e un radicale californiano ultra-liberale.

La politica del Midwest è stata trasformata negli ultimi anni dal passaggio di alcuni elettori bianchi, della classe operaia e maschi dai democratici ai repubblicani. Alcuni hanno votato per il presidente Barack Obama nel 2008 e nel 2012, ma sono stati conquistati dal conservatorismo culturale di Trump e dai valori economici populisti e nazionalisti nel 2016.

Ridurrà i vantaggi di Trumo nelle campagne?

Se Walz riesce a ridurre i margini di Trump nelle aree rurali, potrebbe mantenere intatto il cosiddetto Blue Wall. Non scegliendo Shapiro, che è popolare forse nel campo di battaglia più critico della nazione, Harris ha forse fatto un favore a Trump.

Anche qualche migliaio di voti che avrebbe potuto sottrarre ai totali di Trump nella cintura profondamente conservatrice tra Pittsburgh e Philadelphia avrebbero potuto fare la differenza.

La campagna di Trump si è messa a discutere di Walz con gusto, cercando di soffocare il suo più ampio appeal cercando di definirlo rapidamente come un radicale di sinistra, pro-crimine, pro-immigrazione illegale e, come beneficiario dello scetticismo verso Shapiro, parte dell'”ala Hamas” del Partito Democratico.

L’ex presidente, sottile come al solito, ha avvertito in un testo di raccolta fondi che sembrava una strana scelta per un avversario che incarna la reputazione di gentilezza del Minnesota: “TIM WALZ SCATENERÀ L’INFERNO SULLA TERRA! Sta già raccogliendo MILIONI PER ELIMINARE MAGA”.

Vance è stato più forense. “Siamo bianchi del Midwest, immagino che ci siano delle somiglianze”, ha osservato il senatore dell’Ohio. Ma ha criticato Walz per la sua gestione dei disordini civili scoppiati dopo l’omicidio di George Floyd da parte di un agente di polizia di Minneapolis nel 2020.

Trump ha ripetutamente affermato che, in qualità di presidente, ha ordinato alla Guardia nazionale di intervenire per sedare i disordini e salvare la città. Ma non è vero; Walz ha schierato le truppe di riserva sette ore prima che Trump minacciasse di farlo.