Momenti di forte tensione nel centro di Milano, dove un turista statunitense è stato aggredito insieme alla moglie nel tentativo di sottrargli l’orologio che portava al polso. L’episodio si è verificato all’angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia ed è stato notato in tempo reale dai carabinieri della Stazione Milano Duomo grazie al sistema di videosorveglianza della caserma.

I militari sono intervenuti immediatamente, riuscendo a interrompere la rapina e a bloccare uno dei presunti responsabili, un 18enne di origini nordafricane, nato in Spagna, arrestato con l’accusa di rapina in concorso. Il secondo aggressore, invece, è riuscito a scappare con l’orologio sottratto al turista, il cui valore è stato stimato in circa 500 euro. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciarlo.

Durante le fasi dell’arresto, il giovane fermato è caduto a terra riportando lievi escoriazioni e un trauma al capo. Dopo essere stato medicato dal personale sanitario intervenuto sul posto, è stato trasferito in codice verde al Policlinico di Milano per ulteriori accertamenti. Il turista e la moglie, pur visibilmente scossi e con alcune lievi escoriazioni riportate nella colluttazione, hanno scelto di non ricorrere alle cure mediche. Le indagini proseguono per identificare e arrestare il complice in fuga.