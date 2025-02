“Chi salva il suo Paese non viola alcuna legge”. Donald Trump nel suo orticello di casa – il social Truth – ha condiviso una citazione di Napoleone: “Chi salva il suo Paese non viola alcuna legge”. Ed è in fondo quello che ha sempre pensato il tycoon, quello che pensano e che hanno sempre pensato i sovranisti statunitensi e, perché no, i sovranisti europei e italici. D’altronde è quel che dicono qua da noi quelli che difendono i centri in Albania: i giudici non possono interferire con quel che decide il governo.

Deve essere chiaro che se si continua così è la fine della divisione dei poteri. Ed è quindi la fine di quel poco di democrazia che si era costruito fin qui. È insomma quel che sta accadendo da anni: l’arrivo dell’oligarchia e il governo dei più influenti e dei più ricchi. Ma la domanda è semplice: chi decide che si sta salvando il Paese? Indovinate un po’. Per Trump e soci non c’è dubbio: lo stesso che dice che lo sta salvando.