Alla fine è arrivata la resa dei conti nel Movimento 5 Stelle. Chiara Appendino, nel corso del consiglio nazionale stellato, ha annunciato le proprie dimissioni da vice presidente del partito. La deputata piemontese ha confermato le critiche sul posizionamento politico dei Cinque Stelle, già manifestate martedì scorso durante un’assemblea congiunta dei parlamentari.

Appendino ha sottolineato l’importanza di un orientamento chiaro e coerente per il Movimento, esprimendo insoddisfazione per alcune scelte strategiche recenti. La sua decisione segna un momento delicato all’interno dell’organizzazione e apre un dibattito sulle future strategie politiche del M5S, a livello nazionale e parlamentare.

La rielezione di Giuseppe Conte e le conseguenze politiche

Come contromossa, il leader Giuseppe Conte vedrà la sua rielezione da presidente del Movimento nel prossimo weekend. L’ex premier è l’unico candidato e la rielezione è quindi scontata, ma l’operazione ha un valore politico significativo.

La votazione permette infatti l’azzeramento degli organi dirigenti attuali e lascia temporaneamente vacante il ruolo di vice presidente, che resterà scoperto solo per una settimana. Sul piano operativo, lo strappo potrebbe essere sanato rapidamente, ma sul piano politico si apre una faglia interna.