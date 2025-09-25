Intercettati cinque caccia russi da due Gripen ungheresi vicino allo spazio aereo lettone. In precedenza la Nato aveva parlato di spazio aereo danese.

Intercettati da due Gripen ungheresi

Gli Stati Uniti, intanto, hanno schierato quattro F-16, un aereo di sorveglianza per intercettare i bombardieri e i caccia russi dopo che un aereo militare di Mosca è stato rilevato nello spazio aereo vicino dell’Alaska.

Lo riporta il North American Aerospace Defense Command, sottolineando che il velivolo russo è rimasto nello “spazio aereo internazionale e non è entrato in quello americano o canadese.

L’attività russa nella Air Defense Identification Zone accade regolarmente e non è visto come una minaccia’.