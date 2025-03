Intervistato dalla Stampa, il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli a proposito di Starlink spiega che la “Meloni non si lascia mai condizionare da logiche di amicizia. Chi lo dice non la conosce. Prima di prendere una decisione sulle connessioni satellitari si giudicherà l’offerta che ci viene presentata dal punto di vista economico, tecnologico e di sicurezza. E dev’essere valutato anche un altro aspetto, quello diplomatico”.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza di mantenere solide relazioni con gli USA: “Per mantenere buoni rapporti e preservare un impegno americano in Italia, certi interessi si possono anche intrecciare”. Questo aspetto viene considerato cruciale per la politica estera italiana.

Il caso Stroppa e la visione americana

Il viceministro ha anche commentato il ruolo del portavoce di Elon Musk in Italia, minimizzandone l’importanza: “Non ho mai sentito parlare di Stroppa da chi conta davvero in Italia. Siamo in democrazia e può dire quel che vuole, ma non è un personaggio politico che deve preoccuparci più di tanto. Credo, anzi, che sia un personaggio in cerca di autore”.

Infine, ha invitato a considerare le dinamiche internazionali dal punto di vista degli Stati Uniti: “Hanno tutto il diritto di chiedere una revisione dei patti con l’Europa e non si può rispondere con gli insulti. Vale per noi come per Zelensky”.

