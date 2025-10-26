Come sta davvero la Russia dopo tre anni di guerra in Ucraina (che poi sono in realtà ben 11)?

Due autorevoli testate straniere ci offrono due risposte molto diverse: sono l’Economist e Foreign Affairs. Il primo propone una evoluzione negativa per le cose della Russia, il secondo sembra quasi un articolo sponsorizzato.

L’analisi dell’Economist parte dal maggio 2025, quando la Russia ha lanciato un’enorme offensiva volta a sfondare le linee ucraine.

Il tutto, conclude il settimanale inglese, con risultati deludenti. La Russia ha conquistato solo lo 0,4% del territorio ucraino.

Le forze russe non hanno raggiunto obiettivi importanti, con città chiave come Pokrovsk che hanno tenuto a bada gli invasori nonostante attacchi incessanti.

L’offensiva ha avuto un costo enorme: la nostra meta-stima indica che oltre 100.000 soldati russi sono morti in guerra quest’anno.

Più sorprendente è la scarsità di territorio conquistata dalla Russia nella sua terza e più grande offensiva; e il terribile costo che ha pagato in uomini e materiali. A meno che non cambi qualcosa di radicale, Vladimir Putin non sarà in grado di vincere la guerra sul campo di battaglia. Il fatto che continui comunque a provarci suggerisce che sia a corto di idee.

È impossibile dire con esattezza quanto male abbiano reagito le forze russe. Ma i dati satellitari e gli spostamenti nelle aree di controllo suggeriscono quando i combattimenti si stanno intensificando, e questo consente una stima approssimativa.

Combinando questi dati, The Economist può stimare le perdite russe e monitorarle nel tempo.

Dall’inizio dell’invasione su vasta scala a gennaio di quest’anno, le perdite russe ammontarono a 640.000-877.000 soldati, di cui 137.000-228.000 morti. Entro il 13 ottobre, questi totali erano aumentati di quasi il 60%, raggiungendo 984.000-1.438.000 vittime, inclusi 190.000-480.000 morti.

Troppi morti per la Russia

Le perdite russe non hanno comportato un corrispondente guadagno territoriale. Da quando le linee di battaglia si sono stabilizzate dopo la fine della prima controffensiva ucraina nell’ottobre 2022, si sono spostate a malapena. Nessuna grande città ha cambiato padrone. Al ritmo degli ultimi 30 giorni, la conquista di ciò che resta delle quattro regioni che Putin già rivendica – Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia – richiederebbe fino a giugno 2030. (Alla Russia, occupare tutta l’Ucraina richiederebbe altri 103 anni).

Inoltre, un crollo improvviso delle linee difensive ucraine è improbabile, dato il modo in cui i due eserciti stanno combattendo la guerra. La costante sorveglianza con droni, abbinata ad armi di precisione a lungo raggio, ha reso suicida l’accumulo di forze vicino al fronte.

Le vittime ucraine

Ci sono dati troppo scarsi per poter effettuare una meta-stima del costo per l’Ucraina. Tuttavia, il sito web UALosses ha catalogato 77.403 morti tra i soldati ucraini dall’inizio dell’invasione su vasta scala (si stima che altri 77.842 siano dispersi in azione). In base alla data di morte, si è registrata una netta tendenza al ribasso dallo scorso autunno, con 8.668 vittime registrate quest’anno.

Ma anche se il numero reale fosse il doppio del totale, le cifre implicherebbero un rapporto di circa cinque soldati russi uccisi per ogni ucraino quest’anno.

A questi ritmi, la mancanza di personale potrebbe presto diventare un vincolo più serio per la Russia che per l’Ucraina.

L’equipaggiamento è un altro problema. Oryx, un sito olandese di intelligence open source, ha confermato la perdita di 12.541 carri armati e veicoli corazzati da combattimento russi; 2.674 sistemi di artiglieria e missili; 166 aerei; e 164 elicotteri. Tutti questi numeri sono al di sotto dei limiti. L’audace attacco ucraino contro aeroporti russi e altri obiettivi a giugno, utilizzando droni nascosti in camion, ha distrutto forse un sesto della flotta di bombardieri strategici russi. Gran parte di questa flotta può essere sostituita, ma non a basso costo e raramente in tempi rapidi.

E dopo la pausa negli aiuti americani tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 – quando la mancanza, tra le altre cose, di proiettili di artiglieria ha causato la morte di molti soldati – l’Ucraina ora sembra molto più supportata dai suoi alleati. Gli aiuti non possono riportare in vita i morti. Ma, con l’andamento attuale, potrebbero mantenere l’aritmetica del logoramento a favore dell’Ucraina.

Non è più così ovvio che la Russia abbia la meglio. Sebbene la sua economia sia molto più grande di quella ucraina, è minuscola rispetto a quella degli alleati dell’Ucraina; e sebbene si trovino ad affrontare occasionali atti di sabotaggio, non vengono colpiti dalle bombe russe. Anzi, molti di loro hanno promesso di aumentare la spesa per la difesa di somme superiori al bilancio annuale dell’Ucraina.

Prima dei recenti attacchi alle infrastrutture energetiche russe, i sondaggi – da prendere sempre con le pinze in Russia – suggerivano che la popolazione fosse ottimista riguardo all’economia. Pochi segnali indicano un crollo imminente. Se il sostegno occidentale all’Ucraina dovesse reggere, la guerra potrebbe protrarsi a costi enormi, con la Russia che guadagna terreno solo lentamente.

Ma anche la capacità della Russia di combattere al ritmo attuale potrebbe essere prossima al termine. E se Putin continuasse comunque a insistere, correrebbe un altro rischio. Dopo tre anni di attacchi respinti, un crollo improvviso potrebbe diventare più probabile nell’economia di guerra russa che nelle linee difensive ucraine.

Cosa scrive Foreign Affairs

Di ben altro tenore Foreign Affairs fin dal titolo, “Come la Russia si è ripresa.

Cosa sta imparando il Cremlino dalla guerra in Ucraina” di Dara Massicot.

La storia dell’invasione russa dell’Ucraina, scrive Massicot, è stata caratterizzata da aspettative deluse e da brusche oscillazioni nei risultati. All’inizio della guerra, gran parte della NATO vedeva la Russia come un colosso inarrestabile, pronto a sconfiggere rapidamente l’Ucraina.

Invece, le forze russe sono state bloccate e respinte. Poi, osservatori esterni hanno concluso che l’esercito russo era marcio, forse a un solo contrattacco dal collasso. Anche questo si è rivelato errato: le offensive ucraine sono fallite e Mosca ha ripreso la sua lenta avanzata.

Ora, molti guardano oltre la Russia per comprendere la situazione sul campo di battaglia, attribuendo invece i problemi di Kiev a un insufficiente sostegno esterno.

Ciò che molti politici e strateghi hanno trascurato è la misura in cui Mosca ha imparato dai suoi fallimenti e ha adattato la sua strategia e il suo approccio alla guerra, in Ucraina e altrove.

Mosca ha sviluppato nuovi metodi per utilizzare i droni per individuare e uccidere i soldati ucraini e distruggere le risorse ucraine, trasformando quella che un tempo era un’area di debolezza in un’area di forza. Ha costruito missili migliori e creato sistemi corazzati più robusti e potenti. Sta dando ai comandanti subalterni maggiore libertà di pianificazione. È diventata un esercito in grado sia di evolversi durante questa guerra sia di prepararsi per futuri conflitti ad alta tecnologia