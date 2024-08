Commissione Europea: Ursula bis, ecco i primi 20 nomi, manca l’Italia

Ecco i primi nomi della nuova commissione europea. Ursula Von der Leyen sta mettendo assieme i pezzi, uno per Paese.

Finora se ne conoscono 20, ne mancano 7 tra cui l’Italia.

Sono stati proposti 20 candidati, con la scadenza che incombe per i sette Paesi rimanenti. Laper presentare i nomi per la prossima Commissione europea è la fine di agosto. Con quella data che si avvicina rapidamente, e ora cheè tornata dalle sue vacanze estive in Germania, ecco i candidati finora conosciuto. Tutti loro, tranne la stessa von der Leyen, devono essere approvati dal Parlamento europeo. La lista è stata compilata da Paul Dallison su Politico . L’elenco è alfabetico per nazione.