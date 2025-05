Caso curioso e per certi versi incomprensibile quello del cardinale africano che lamenta di essere stato ingiustamente escluso da un Conclave che si appresta a cominciare proprio in queste ore. Escluso con la scusa dei “motivi di salute”, motivi che lui rigetta come infondati. Lo strano caso dell’arcivescovo emerito di Nairobi, cardinale John Njue, riguarda anche una faccenda piuttosto delicata e rilevante per un Conclave che ammette tra i suoi iscritti a partecipare, diciamo così, un’età non superiore agli 80 anni.

Sembra che il cardinale si sia abbassato gli anni, cioè avrebbe dato un paio di versioni della sua data di nascita. Il fatto curioso è che per il Vaticano questa anagrafe oscillante sarebbe normale in Africa e quindi non ha problemi a considerare il cardinale titolato a partecipare al Conclave, solo che non può, ribadisce, appunto perché la sua salute non glielo consente. Il filo delle dichiarazioni alla stampa del cardinale e delle smentite del vescovo locale e del Vaticano conduce a un dialogo un po’ surreale.

L’intervista al Daily Nation di Nairobi

Il cardinale africano oggi a sorpresa ha rilasciato una intervista ad un giornale locale per lamentare l’esclusione dal conclave. A stretto giro è arrivata la smentita prima della conferenza episcopale keniana poi dello stesso Vaticano.

Njue aveva fatto parlare di sé anche nei mesi scorsi perché aveva ritoccato la sua età al ribasso. Una comunicazione che di fatto sulla carta lo rendeva da non elettore ad elettore. Secondo l’annuario pontificio oggi infatti ha meno di 80 anni anche se in precedenza aveva comunicato una data di nascita antecedente.

Una vicenda, questa, che lo accomuna ad un altro cardinale elettore, Philippe Nakellentuba Ouédraogo del Burkina Faso, anche lui tra gli elettori dopo un cambio della data di nascita.

Nessuno scandalo comunque perché non in tutto il mondo, era stato spiegato dalla sala stampa vaticana, gli uffici dell’anagrafe hanno lo stesso rigore. E dunque, di fronte ad un nuovo documento ufficiale, la data di nascita può essere rivista.

“Non mi hanno invitato, perché?”

Tornando al caso Njue, comunque si era saputo che non sarebbe entrato in conclave per motivi di salute. “Sinceramente non so perché sono stato escluso dal conclave, non capisco il motivo”, ha dichiarato il cardinale keniano al quotidiano Daily Nation, smentendo le voci che lo davano in precarie condizioni di salute.

Quindi ha aggiunto: “Coloro che si recano lì per l’elezione ricevono solitamente inviti ufficiali e questo non è avvenuto nel mio caso”. Njue, che ha ricordato la sua presenza al conclave del marzo 2013 quando fu eletto Jorge Mario Bergoglio, ha precisato che “non è per motivi di salute, davvero, è difficile commentare”.

Il Vaticano ribadisce i motivi di salute

Dall’Africa la prima smentita: l’arcivescovo di Nairobi Philip Anyolo, in un comunicato trasmesso ai media nazionali e ripreso dallo stesso Daily Nation, ha spiegato che Njue è stato ufficialmente invitato tramite la Nunziatura Apostolica in Kenya, ma le sue condizioni di salute non gli permetterebbero il viaggio.

La sala stampa vaticana ha poi messo la parola fine al caso ricordando che “i cardinali elettori sono ammessi de iure in conclave, non è necessario un invito”, come detto dal portavoce Matteo Bruni.

La verifica della Nunziatura

Insomma se Njue voleva andare a Roma per partecipare al conclave sarebbe stato un suo diritto e nessuno glielo avrebbe impedito. Ma c’è di più: “In alcuni casi viene fatta una verifica, dal cardinale decano”, in questo caso Giovanni Battista Re, “attraverso la Nunziatura. In questo caso è stata fatta ed è stato risposto negativamente”, ovvero che il cardinale non sarebbe arrivato a Roma per motivi di salute.

Caso chiuso dunque ma resta il giallo delle dichiarazioni del cardinale proprio alla vigilia dell’ingresso dei confratelli in Sistina.