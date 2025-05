Oggi è il giorno dell’inizio del Conclave e il sito di analisi politica Youtrend ha realizzato un sondaggio coinvolgendo 12 giornalisti italiani specializzati in affari vaticani. L’obiettivo è individuare, secondo la loro esperienza e conoscenza della Chiesa cattolica, i cardinali con maggiori probabilità di essere eletti Papa. Il risultato più significativo riguarda il cardinale Pietro Parolin, attuale segretario di Stato vaticano, che emerge come il principale “papabile” con una probabilità media del 38%. A seguire troviamo l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, con il 15%, e subito dopo il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, con il 14%. Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, noto per la sua influenza nei Paesi asiatici, si attesta al 13%.

Gli outsider e le prospettive internazionali

Tra gli altri nomi menzionati nel sondaggio figurano candidati con percentuali più contenute ma comunque significative, provenienti da diverse aree geografiche del mondo cattolico. L’arcivescovo di Marsiglia, Jean-Marc Aveline, è indicato con una probabilità del 7%, seguito da Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat, con il 5%. Concludono la classifica il prefetto del Dicastero per i vescovi Robert Francis Prevost e l’arcivescovo ungherese Péter Erdő, entrambi al 3%.

Il sondaggio ha coinvolto 9 testate giornalistiche italiane, tra televisioni, quotidiani e agenzie di stampa, restituendo un quadro variegato ma coerente delle aspettative tra gli esperti. Il profilo del futuro Papa resta incerto, ma le preferenze degli esperti delineano una tendenza che riflette tanto la geopolitica ecclesiastica quanto il desiderio di continuità o rinnovamento all’interno della Chiesa cattolica.