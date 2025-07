Dietro alla conferenza per la ripresa dell’Ucraina apertasi oggi a Roma si nasconde una “logica cinica e menzognera che viene portata avanti dagli attuali leader dei Paesi occidentali, Italia compresa”. Lo afferma l’ambasciata russa in Italia in un commento sul suo canale Telegram.

“Brama di dominio, avidità, ingordigia”

“Anziché fermare la guerra e risolvere le sue cause profonde, è sulle sue conseguenze che essi pongono l’enfasi, mostrando così al mondo intero la loro brama di dominio, la loro avidità e l’ingordigia, per le quali sono disposti a distorcere completamente qualunque realtà di fatto”, si aggiunge nella nota.

“Da un lato – afferma ancora l’ambasciata russa – si finanzia la prosecuzione della guerra sine die, andando ad accrescere in questo modo l’entità della distruzione e delle sofferenze che la popolazione civile della stessa Ucraina dovrà affrontare; mentre, dall’altro lato, si annuncia che verranno raccolte risorse per ripristinare tutto ciò che è andato distrutto, e che tali risorse saranno ripartite tra tutte le varie istituzioni finanziarie e le imprese esecutrici dei lavori”.

“Questa grande mangiatoia ha già acquisito vita propria”

La sede diplomatica di Mosca aggiunge che una parte degli ingenti finanziamenti già erogati a sostegno di Kiev è “andata a depositarsi nelle tasche dei funzionari ucraini e di quelli occidentali, una sorte che, evidentemente, attende anche quelle somme a molti zeri che verranno annunciate a conclusione di questa Conferenza di Roma”. “Sappiamo tutti che questa grande mangiatoia ha già acquisito vita propria ed è ormai fine a se stessa”, si insiste nel comunicato.

“I Paesi occidentali, e in particolare l’Italia con il suo incondizionato sostegno ‘a 360 gradi’ al piccolo führer di Kiev – denuncia ancora l’ambasciata russa – non soltanto stanno privando la loro popolazione e i loro elettori dei mezzi necessari a finanziare la propria crescita e la realizzazione degli obiettivi interni di carattere sociale, ma stanno anche sottraendo denaro dalle somme promesse ai Paesi bisognosi del Sud e dell’Est globale”.