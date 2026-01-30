Un gruppo di deputati del partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra ha occupato la sala stampa della Camera dove, alle 11.30 di oggi, venerdì 30 gennaio, era prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Nella giornata di ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l’iniziativa per “impedire l’ingresso di nazisti nel palazzo”.

La sala era stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele vicino alle posizione di Vannacci. Per ragioni di ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi sono state annullate. A deciderlo è stata la Presidenza della Camera. Poco prima della nota tutti i giornalisti che attendevano la conferenza stampa erano stati fatti uscire dalla sala stampa della Camera.

Il gruppo di remigrazione e riconquista ha cercato di entrare alla Camera dove era in programma la conferenza stampa per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla “remigrazione”. Non riuscendoci si è messo ad intonare l’inno d’Italia. “Vogliamo presentare una legge, non è una provocazione, siamo liberi cittadini e possiamo entrare” ha dichiarato Luca Marsella, portavoce di Casapound. Che ha aggiunto: “Se la conferenza stampa è stata annullata è una vergogna. Noi dobbiamo entrare in Parlamento. Siamo di fronte a un atto mafioso, oggi l’antifascismo e mafia”. “L’atto mafioso – ha concluso il leader neofascista – è dei parlamentari che hanno occupato”.

I deputati dell’opposizione hanno intonato Bella Ciao mostrando la Costituzione

Come racconta Repubblica, Domenico Furgiuele è stato circondato dai parlamentari dell’opposizione tutti con la Costituzione alla mano. Lui ha provato ad argomentare: “Vogliamo solo fare una conferenza stampa”. Il battibecco è poi salito di tono ed è partita Bella ciao, prima piano, poi sempre più forte. Furgiuele ha replicato: “Il comitato non è illegale, fate decidere ai cittadini cosa vogliono, siamo qui per presentare un’iniziativa popolare”. La deputata Cinquestelle Gilda Sportiello ha replicato: “Parte la nostra conferenza stampa per spiegare perché siamo qui”. Sono seguite urla e schiamazzi.

Fra i deputati di opposizione presenti nella sala stampa della Camera c’erano per il M5s il capogruppo Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri. Gianni Cuperlo, Arturo Scotto, Marco Sarracino, Matteo Orfini e il senatore Filippo Sensi per il Pd e per Avs i deputati Filiberto Zaratti, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Tutti gli esponenti di opposizione hanno intonato Bella Ciao mostrando la Costituzione. Il deputato del M5s Francesco Silvestri, parlando con i giornalisti dopo l’annullamento della conferenza stampa, ha spiegato che l’occupazione della sala stampa della Camera da parte delle opposizioni “continuerà finché, anche per tempi tecnici, non potrà essere svolta”.

Alla domanda se riproverà ad organizzare di nuovo la conferenza stampa il deputato leghista Domenico Furgiuele, ai giornalisti che lo hanno raggiunto fuori dalla Camera ha replicato: “Penso proprio di sì”.