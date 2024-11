Il sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan, a differenza di quanto fatto dal leader del suo partito, il premier britannico Keir Starmer, ha criticato con forza la vittoria nelle presidenziali Usa di Donald Trump affermando che il ritorno del leader repubblicano alla Casa Bianca mostra come “il progresso non sia scontato”.

Il sindaco di Londra attacca Trump

Inoltre in un tweet pubblicato su X il primo cittadino ha ricordato i valori che uniscono i londinesi: “Saremo sempre a favore delle donne, della diversità, dell’ambiente e dei diritti umani”. L’intervento di Khan – scontratosi più volte in passato con Trump – è arrivato, dopo che Starmer si era congratulato col presidente americano eletto puntando sull’alleanza storica fra i due Paesi, insieme ad altre voci all’interno della maggioranza critiche per il ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Due deputate del Labour, Emily Thornberry e Stella Creasy, hanno accusato Trump di “minare” i diritti delle donne e di guidare un movimento “dominato dall’odio”.