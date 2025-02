Conquistare Taiwan: Xi lo farà o non lo farà? Gli analisti statunitensi hanno una lunga lista di motivi per cui la Cina non invaderà Taiwan. Grant Newsham su Asia Times analizza i pro e i contro.

Il leader cinese Xi Jinping ha chiarito che intende conquistare Taiwan, in un modo o nell’altro. Ha delle buone ragioni. Ciò stabilirebbe Xi come uno degli immortali realizzando qualcosa che Mao Tse Tung non è riuscito a fare.

In realtà Mao non ci ha nemmeno mai pensato.

Una volta confido al suo medico personale, Li Zhisui, che lo ha riportato nel libro “La vita privata del presidente Mao”:

“Alcuni dei nostri compagni non capiscono la situazione. Vogliono che attraversiamo il mare e prendiamo il controllo di Taiwan. Non sono d’accordo. Lasciamo stare Taiwan. Taiwan continua a fare pressione su di noi. Ci aiuta a mantenere la nostra unità interna. Una volta che la pressione si sarà esaurita, potrebbero scoppiare delle dispute interne.”

Perché Taiwan

Conquistando Taiwan, la Cina rompe la prima catena di isole, le nazioni insulari che si estendono dal Giappone a Taiwan e fino alle Filippine e alla Malesia, che limitano la libertà di accesso della Cina al Pacifico e oltre. Spezza la catena e l’esercito cinese ottiene quindi un facile accesso al Pacifico e potenzialmente può circondare il Giappone, tagliare fuori l’Australia e andare avanti. Questi sono vantaggi operativi

Altrettanto importanti sono i vantaggi politici e psicologici. Prendi Taiwan e Pechino ha dimostrato che l’esercito statunitense non è riuscito a salvare i 23 milioni di persone libere di Taiwan. Né ci è riuscita la pressione economica e finanziaria americana. E nemmeno le armi nucleari statunitensi hanno fermato la Cina.

Negli USA non ci credono

La Cina può conquistare Taiwan? Il rapporto sulla potenza militare cinese del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti del 2024, recentemente pubblicato, presenta un quadro fosco di un esercito cinese in rapido sviluppo. Ma il rapporto valuta che, sebbene Taiwan sia un obiettivo primario, l’esercito cinese non è ancora pronto per le operazioni contro l’isola. Non importa quanti progressi faccia l’Esercito Popolare di Liberazione, sembra che non sia mai pronto ad attaccare Taiwan. Gli esperti cinesi possono snocciolare le ragioni per cui un assalto cinese a Taiwan non avverrà nel prossimo futuro