Durante le dichiarazioni di voto alla Camera, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha attirato l’attenzione della premier Giorgia Meloni mostrando un libro intitolato “Governo Meloni: 3 anni di tasse”, realizzato dal suo gruppo parlamentare. “Noi abbiamo confezionato per lei il libro dei record. Lo prenda e lo sfogli: aumento delle accise sul gasolio, aumento dell’IVA sui pannolini e via discorrendo…”, ha detto Conte.

“Lei non ci rida”, ha poi aggiunto, rivolgendosi alla premier che stava ironizzando col ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “Sa perché, secondo me? Perché questo libro, l’aumento dei balzelli e delle tasse, sa cosa significa? Concretamente, quando lo sfoglia, deve capire che c’è una famiglia al supermercato che nel carrello non può più mettere nulla, che deve rinunciare alla carne, al sogno di comprare una casa, deve rinunciare a trascorrere un fine settimana ogni tanto al ristorante, rinunciare a fare un viaggio. È questa la realtà attuale degli italiani, su cui lei ride”.

“In questo libro”, ha aggiunto, “faccia attenzione: non troverà nessuna tassa su banche, imprese assicurative e i giganti del web americano. Perché lei si è rivelata favorevole all’assistenzialismo, ma per i poteri forti, per arricchire solo loro, mentre la pressione fiscale si abbatte solo sulle fasce deboli e sul ceto medio”.

Riarmo e PNRR

“I cantieri aperti”, ha spiegato ancora, “sono aperti con i soldi che noi abbiamo portato dal PNRR. Per noi erano cantieri per una nuova scuola, un asilo nido, per la medicina territoriale, cantieri della speranza. Voi, invece, ci state aprendo i cantieri della guerra. Se vuole davvero tutelare l’interesse nazionale dei cittadini italiani, faccia poche cose: vada a Bruxelles a dire ‘scusate, ho sbagliato, ritiro la firma per gli impegni militari, non mi sono resa conto che avrei messo in difficoltà famiglie e imprese italiane’”.

La consegna del libro

Conte ha poi consegnato il libro a Meloni. Si è avvicinato al banco della premier, ha stretto rapidamente la mano e ha lasciato il volume tra le mani della presidente del Consiglio, che lo ha ringraziato. Nel libro, Conte ha lasciato una dedica speciale: “Alla presidente Meloni, perché non racconti il ‘libro dei sogni’, ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese”.