Incontrando i giornalisti della Stampa estera, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha attaccato la premier Giorgia Meloni: “Si è detto che Meloni si offre come pontiere, bridge, tra Trump e Ue, favorita da una affine impostazione ideologica. Non sottoscrivo il suggerimento. Con Biden Meloni ha avuto un ottimo rapporto, tanto è vero che ha appoggiato senza alcun velo di critica la strategia Nato nel conflitto russo-ucraino. Chiunque siede a Washington trova Meloni passiva e acquiescente”.

Le parole di Conte

“L’Italia – ha detto ancora Conte – è sempre stata in prima linea con una forte linea di dialogo, ha avuto sempre un primato nella diplomazia. Mai ha avuto un primato militare. Da premier ho sempre avuto grandi apprezzamenti per i nostri militari, eccellenti professionisti, che in scenari difficili sono elementi di dialogo, di equilibrio, apprezzati e riconosciuti. Contingenti stranieri hanno voluto nostri militari a loro fianco”.

“Questa – ha aggiunto – è la vocazione dell’Italia. Oggi Meloni riceve le istruzioni di Trump e visto che sono diverse dalla posizione dell’ Ue, Meloni è in difficoltà. Da una parte vorrebbe mantenere l’acquiescenza, ma vorrebbe anche tenere un piede in Ue. Se si allarga la distanza, con due piedi sarà in difficoltà”.