Ospite di Agorà, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a chi gli chiede un giudizio sul governo risponde così: “Il giudizio lo rinvio ai telespettatori, due anni e mezzo di governo, tre leggi di bilancio mi dite una misura per ricordare positivamente il governo? Lo so che avete difficoltà. L’unica cosa che hanno sul tavolo sono i soldi che abbiamo portato noi dall’Ue per il resto nulla di nulla per il resto sono aumentati i ministri e i sottosegretari. Hanno dato 1,80 euro ai pensionati con la minima. Ora il 2024 si è concluso e si registra il più 44% di aumento dell’elettricità. Le bollette raddoppiano gli unici che sorrido in questo governo sono le industrie per le armi e le banche. Il governo ha fatto un ultimo regalo qualche giorno fa ed ha consentito di rifinanziare le linee di credito delle banche in sofferenza con i soldi pubblici”.

Le parole di Conte

Un giudizio sul ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla questione Almasri? – “Non sono stato duro con il ministro, è stato lui scandaloso”. Sul rapporto tra l’esecutivo e i magistrati, Conte spiega: “Di fronte alle sofferenze sociali, alle famiglie in difficoltà e alle imprese che stanno perdendo competitività noi che facciamo? Parliamo di invio delle armi, parliamo della guerra ai magistrati che sono brutti e cattivi. Dopo la maxi operazione ieri a Palermo, Meloni ringrazia i carabinieri e in generale le forse dell’ordine, tutti quanti meno che i magistrati perchè sono brutti, sporchi e cattivi come Lo Voi che manda una comunicazione come l’ha mandata a me più volte. Io quando lo avuta sono andato dai magistrati mettendomi a disposizione, se poi c’è qualcosa da nascondere o profili di opacità a quel punto spari un video per fare una guerra santa ai magistrati”.

Daniela Santanchè? “Abbiamo discusso alla Camera una mozione di sfiducia verso la ministra Santanchè. Nessuno della maggioranza ci ha messo la faccia, c’erano i banchi vuoti, deserti, solo un manipolo di camerati di Fdi erano presenti. Si vergognavano di difendere una ministra rinviata a giudizio per falso in bilancio e una ministra che in modo comprovato ha truffato lo Stato usando fondi Covid. Con Nordio si compatteranno ancora di più perché non hanno vergogna”.

Capitolo alleanze: “Noi abbiamo fatto un processo costituente, siamo una forza progressista indipendente che si batte per la giustizia sociale e per l’etica pubblica. Abbiamo un dialogo con le altre forze progressiste senza annullarci in un mischione generale”.