“Se si continua così altro che Sanremo, bisognerà spegnere anche la TV. Ormai ci siamo: una valanga di bollette, 10 miliardi di aumenti per imprese e famiglie. Meloni ha consolidato un primo posto: l’Italia ha i costi di elettricità più alti fra i principali Paesi europei, +48% sulla Spagna, gas ai massimi da due anni e scorte dimezzate per l’Europa!”. È questa la dura realtà descritta dal leader M5S, Giuseppe Conte, su X.

Le critiche alla Meloni

Conte non risparmia critiche sulla gestione della crisi. Secondo lui, la politica estera del governo, in particolare l’approccio verso il conflitto in Ucraina, ha avuto un impatto diretto sull’aumento dei costi energetici: “Va riconosciuto a Meloni di aver dato il massimo per arrivare prima, abbracciando con l’elmetto la strategia della guerra a oltranza in Ucraina che ha fatto lievitare i costi energetici a carico delle famiglie, non approvando mezza misura per cittadini e imprese”.

Le proposte del M5S per contrastare il caro vita e alleviare le difficoltà legate alle bollette sono state respinte, mentre il governo non ha adottato misure concrete per far fronte alla crisi. “Ha anche detto no alle nostre proposte per uno scudo contro il carovita – scrive il leader del M5s -, ha ignorato quelle sulle bollette, dalla tassa sugli extraprofitti agli interventi su oneri e soglie Isee”.

I difficili sacrifici per i cittadini

Il governo, secondo l’ex premier, sembra non preoccuparsi delle difficoltà quotidiane degli italiani, lasciando che le famiglie facciano i conti con un carico economico sempre maggiore: “Sulle bollette arrangiatevi: chi con 100 euro in meno in busta paga grazie alla manovra della Meloni, chi con 1 euro e 80 centesimi sulle pensioni minime”.

Non manca una frecciata finale: “I ministri e i sottosegretari possono stare più tranquilli: con l’aumento di stipendio firmato Meloni dovrebbero cavarsela”.