“Meloni semplicemente non sta governando. Nessuna misura per le famiglie in difficoltà, nulla per le nostre imprese in ginocchio, nulla per il carovita e il caro bollette. Per non parlare del fallimento delle loro politiche migratorie”. Queste le dure parole del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante un’intervista al Quotidiano Nazionale. L’ex presidente del Consiglio critica apertamente l’operato dell’attuale governo, accusandolo di immobilismo su questioni fondamentali per il Paese.

Propaganda e incompetenza

Conte prosegue il suo attacco, sottolineando come il governo sia più abile nella comunicazione che nell’azione concreta: “Sono invece molto bravi nella propaganda – aggiunge – che però non può coprire l’incapacità di governare e l’incompetenza che stanno dimostrando”. Secondo il leader pentastellato, l’attuale esecutivo sta dimostrando una mancanza di visione e di strategie per affrontare le sfide economiche e sociali.

Una crisi economica senza precedenti

Lo stato di salute dell’economia italiana è preoccupante, secondo l’ex premier: “È da allarme rosso” afferma, evidenziando il crollo della produzione industriale ai livelli della crisi pandemica, l’aumento della cassa integrazione e il numero record di poveri assoluti. Mentre il Paese affronta una crisi crescente, Conte critica alcune delle recenti decisioni economiche del governo: “Nel frattempo questo governo ha aumentato gli stipendi a ministri e sottosegretari e ha tagliato fino a 100 euro in busta paga ai redditi più bassi”. Per il leader del M5S, queste scelte sono inaccettabili in un momento in cui milioni di cittadini fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Per sensibilizzare il governo sulla gravità della situazione, il leader del M5s e il suo gruppo parlamentare hanno portato un esempio concreto direttamente in Aula. “Per questo – dice – l’altro giorno in Aula alla Camera abbiamo portato sui banchi del governo una bolletta della luce di 800 euro ricevuta da una pensionata disabile, perché si rendano conto dello tsunami che si sta per abbattere su famiglie e imprese”.