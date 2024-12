“Hanno fatto saltare l’accordo sulla via della seta per compiacere gli americani, diciamocelo, e dopo due secondi però Meloni è dovuta andare col cappello in mano in Cina a farsi ricevere da Xi Jinping per chiedere un accordo di partenariato strategico. Secondo me un governo serio non fa così”.

Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Bruxelles. “Nello stesso tempo c’era il ministro Urso che stava lì e non sapeva come muoversi, cercava di invogliare imprenditori cinesi per portare le automobili cinesi qui in Italia per avere nuovi stabilimenti, ma voi capite che vuol dire che come governo non si ha una strategia”, ha aggiunto Conte.