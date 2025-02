Il presidente Donald Trump ha pubblicato un video che ha suscitato grande scalpore e indignazione. Tra coloro che hanno reagito con fermezza vi è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha espresso il suo sconcerto attraverso i social.

“Sono franco: l’ho trovato allucinante” ha scritto Conte, descrivendo le immagini come una rappresentazione surreale della realtà di Gaza. Nel video, la Striscia di Gaza appare trasformata in una sorta di Miami mediorientale, con banconote che piovono dalle mani di un sorridente Elon Musk e un Benjamin Netanyahu rilassato a bordo piscina, intento a sorseggiare un cocktail. Secondo il leader del M5s, questa visione idilliaca e artificiale è un vero e proprio affronto alla tragedia umana che si sta consumando da oltre un anno.

Un insulto alla sofferenza palestinese

Conte non ha usato mezzi termini nel definire il video “una provocazione gratuita, un insulto a una popolazione che conta oltre 45mila vittime”. Il leader del M5S ha denunciato il silenzio della comunità internazionale di fronte a questa “mattanza sconsiderata”, sottolineando come per troppo tempo si sia preferito ignorare la sofferenza del popolo palestinese.

El presidente Donald Trump compartió en su cuenta Truth Social este video de Gaza convertido en un complejo turístico. Aparece junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Elon Musk. Este “Trump Gaza” ha sido rechazado por usuarios en redes sociales llamándolo aberrante,… pic.twitter.com/KONdxDkX00 — EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) February 26, 2025

L’ex premier ha riconosciuto il ruolo della presidenza statunitense nel raggiungimento di una tregua, definendolo “un passaggio importante”. Tuttavia, ha messo in guardia contro il rischio di passare dall’indifferenza verso il massacro a piani avventati e irrealistici per il futuro di Gaza.

“Serve rispetto per la Palestina e i palestinesi”

Infine, Conte ha rivolto un appello alle istituzioni italiane e internazionali affinché si evitino ulteriori azioni unilaterali da parte di Israele. “E anzi anticipo che il Governo italiano e tutti i governi che hanno a cuore il diritto internazionale dovrebbero attivarsi per evitare che Israele concentri le sue mire espansioniste sulla Cisgiordania, che è il nuovo fronte caldo” ha dichiarato.

“Serve rispetto per la Palestina e i palestinesi, non fughe in avanti, ironie o provocazioni”, ha concluso con fermezza, ribadendo la necessità di un’azione concreta e responsabile per garantire giustizia e pace nella regione.