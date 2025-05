“Bisogna sperimentare anche in Italia la riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio, la cosiddetta settimana corta, oltre ad aumentare gli stipendio per reagire a carovita e paghe da fame”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un video con la ministra spagnola del lavoro Yolanda Diaz.

Le parole di Conte

“Per costruire l’alternativa al Governo Meloni serve un cambiamento radicale sul lavoro. Mi sono nuovamente confrontato con la ministra del Lavoro e vicepremier spagnola Yolanda Diaz, che sta portando avanti la riduzione dell’orario in Spagna. La proposta che come M5S abbiamo presentato con Avs e Pd prevede di ridurre l’orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali senza tagli di stipendio, nell’ambito della contrattazione collettiva e includendo esoneri contributivi ai datori di lavoro che sperimentano tale possibilità. Più tempo di vita, più spazio per famiglia e interessi personali, benefici per l’ambiente e meno consumi di energia; lavoratori più motivati e produttivi. Facciamo anche noi questa scommessa”.