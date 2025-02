Secondo il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte Giorgia Meloni “non può criticare Donald Trump, è completamente ingessata, anche se questo non riguarda solo lei. Tutti i Paesi europei sono afoni, ma lei di più”. Conte lo ha detto durante un colloquio col Fatto Quotidiano.

Le parole di Conte

Per quanto riguarda il vertice all’Eliseo, “il dato politico è che è stato un vertice convocato in fretta e in furia, come risposta agli Stati Uniti che escludono l’Europa dai negoziati sull’Ucraina. Ma è stata una riunione improvvisata, convocata senza un formato prestabilito con l’irruenza tipica di Macron: chi passava entrava”. Secondo Conte “la crisi ucraina va avanti da tre anni, e ora si preannuncia una soluzione, un paradosso per chi ha tifato per la guerra”.

Sulle spese militari “l’Italia spende già 32 miliardi l’anno per la Difesa, ma come pensiamo di andare oltre? Serve una politica di difesa europea, comune, perché ci costerebbe anche di meno. Ma la verità è che di questi tempi manca proprio la politica”. E sull’intervento di Mario Draghi, che all’Europarlamento ha proposto di fare qualcosa, ha replicato con ironia: “Ah sì? Un genio”.