“Nel 2025 – scrive il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sui social – migliorano le paghe per alcuni Ministri ma non la busta paga di molti lavoratori fra 10 e 35 mila euro di reddito: non solo non avranno 1 euro in più sullo stipendio rispetto al 2024, ma perderanno da 5 a quasi 100 euro in totale quest’anno”.

Le parole di Giuseppe Conte

“Degli annunci sui miracoli del taglio del cuneo -misura che esisteva già negli anni passati – resta questa beffa per molte delle persone coinvolte. Le famiglie vengono gettate in molti casi senza paracadute in questo 2025 di rincari: secondo autorevoli studi, dalle bollette alle autostrade gli aumenti a loro carico sfioreranno i 1000 euro in vari settori nei prossimi 12 mesi. Hanno bocciato tutte le nostre proposte contro il carovita, dai 100 euro al mese in più in più alle pensioni minime agli aumenti per i tantissimi italiani che stanno finendo in cassa integrazione. È un Governo completamente fuori dalla realtà”.