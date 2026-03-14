Conte: “Niente basi agli Usa, Trump ha violato il diritto internazionale”
“Le nostre basi non vanno date neppure dal punto di vista logistico perché Trump ha violato il diritto internazionale”. Lo ha detto il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte parlando a Skytg24. E ancora: “Le opposizioni sono molto più unite sulla politica estera di quanto non lo siano le forze di maggioranza. Il ponte che Meloni si illudeva di essere tra Usa e Ue è franato miseramente”.
“Trump – ha detto ancora Conte – sta facendo operazioni di bullismo commerciale e arroganza militare: e se gli andiamo dietro ci distruggerà tutti. Io ci ho lavorato ed era un Trump diverso. Ma ora dobbiamo contrastarlo in modo compatto come Ue. Sanchez non può essere lasciato solo”.