“Le nostre basi non vanno date neppure dal punto di vista logistico perché Trump ha violato il diritto internazionale”. Lo ha detto il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte parlando a Skytg24. E ancora: “Le opposizioni sono molto più unite sulla politica estera di quanto non lo siano le forze di maggioranza. Il ponte che Meloni si illudeva di essere tra Usa e Ue è franato miseramente”.

“Trump – ha detto ancora Conte – sta facendo operazioni di bullismo commerciale e arroganza militare: e se gli andiamo dietro ci distruggerà tutti. Io ci ho lavorato ed era un Trump diverso. Ma ora dobbiamo contrastarlo in modo compatto come Ue. Sanchez non può essere lasciato solo”.