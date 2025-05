Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando alla stampa a Bruxelles ha commentato a riguardo dei referendum la cui votazione è stata indetta per l’8 e 9 giugno prossimi: “Abbiamo accettato e condiviso da subito l’opportunità che le lavoratrici e i lavoratori che in Italia vivono già il problema dei salari molto bassi. abbiano l’opportunità di avere maggiori tutele e soprattutto anche sicurezza sul lavoro votando quei 4 sì, sui referendum che attengono ai rapporti di lavoro”.

Conte ha poi parlato del quinto referendum, quello sulla cittadinanza: “Lo dico molto chiaramente. Quella di dimezzare quelli che sono gli anni necessari per acquistare la cittadinanza per me non è la soluzione. Io credo che il modo migliore per costruire un processo di coesione sociale che coinvolga senza paure, senza fobie, discriminazioni anche gli immigrati sia quello dello Ius Scolae. Di fronte quindi a questo referendum abbiamo deciso per la libertà di voto per ciascun iscritto. Io l’ho anticipato poi personalmente, voterò sì, anche se temo che il Paese non sia pronto a questo dimezzamento e che la battaglia per migliorare e modificare l’acquisto della cittadinanza sarà buttata via”.