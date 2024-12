Centinaia di persone si sono radunate davanti al Parlamento sudcoreano per protestare contro l’imposizione della legge marziale fatta dal presidente Yoon Suk Yeol in un inatteso discorso televisivo in tarda serata. L’esercito della Corea del Sud ha dichiarato che “farà rispettare la legge marziale finché non verrà revocata dal presidente”.

Corea del Sud, il presidente impone la legge marziale

Yoon Suk Yeol ha affermato che la misura è necessaria per proteggere il Paese dalle “forze comuniste”: “Per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato”.

Di contro, il Parlamento sudcoreano ha approvato all’unanimità il rifiuto della legge marziale. L’Assemblea nazionale, in sessione plenaria, ha approvato una risoluzione che ne richiede l’abolizione. Hanno votato a favore tutti i 190 deputati presenti.

Un decreto vieta tutte le attività politiche, Parlamento incluso

Il presidente ha accusato l’opposizione di attività “contro lo Stato”. Nel suo inatteso messaggio tv in tarda serata alla nazione, Yoon ha detto che la legge marziale di emergenza era un passo necessario per proteggere il Paese dalle “forze comuniste” durante le dispute parlamentari su una proposta di bilancio.

Il comando militare, lanciato con la dichiarazione di legge marziale del presidente Yoon, ha annunciato un decreto che vieta tutte le attività politiche, incluso il Parlamento, nonché le proteste e le attività dei partiti politici.

Il decreto emesso dal capo di Stato maggiore dell’esercito, generale Park An-su, nominato comandante della legge marziale, è entrato in vigore alle 23:00 (15:00 in Italia) e mette anche sotto controllo tutti i media e gli editori, oltre a ordinare ai medici tirocinanti in sciopero di tornare immediatamente al lavoro entro 48 ore. Tutti coloro che violano la legge marziale “possono essere arrestati o perquisiti senza mandato”, in base al decreto.