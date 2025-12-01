La premier Giorgia Meloni definisce “incomprensibile e gravemente sbagliata” la decisione del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di non attivare un percorso di studi dedicato ai giovani ufficiali dell’Esercito. Secondo la presidente del Consiglio, si tratta “non solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università”.

Meloni sottolinea che “l’Ateneo, in quanto centro di pluralismo e confronto, ha il dovere di accogliere e valorizzare ogni percorso di elevazione culturale, restando totalmente estraneo a pregiudizi ideologici”, e che il rifiuto finisce per mettere in discussione “il ruolo stesso delle Forze Armate, presidio fondamentale della difesa e della sicurezza della Repubblica”.

La premier rivendica inoltre il valore strategico della formazione umanistica per gli ufficiali, ricordando che “arricchire la formazione degli ufficiali con competenze umanistiche è un fattore strategico” e che la preparazione non può essere limitata agli aspetti tecnici.

A suo giudizio, “avere personale formato anche in discipline umanistiche garantisce quella profondità di analisi, di visione e di pensiero laterale” necessaria alle Forze Armate. Da qui il “pieno e incondizionato sostegno all’Esercito” e la condanna di ogni tentativo di “frapporre barriere ideologiche” al dialogo istituzionale.

La nota dell’Università di Bologna

Di segno opposto la nota dell’Università di Bologna, che precisa di non aver “mai ‘negato’ né ‘rifiutato’ l’iscrizione a nessuna persona” e ricorda le collaborazioni già attive con l’Accademia di Modena. L’ateneo chiarisce che il nodo riguarda esclusivamente la richiesta di attivare “un percorso triennale di studi in Filosofia strutturato in via esclusiva per i soli allievi ufficiali”, proposta ritenuta non sostenibile dal Dipartimento.

Avs: “Attacco all’autonomia accademica”

Critiche al governo arrivano infine da Avs Emilia-Romagna, che parla di “grave attacco all’autonomia accademica” e ribadisce che l’università deve restare “luogo libero, pubblico e aperto a tutte e tutti”.