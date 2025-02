Nei salotti italici si continua a parlare della vicenda Almasri e dell’informativa alla Camera di ieri. Informativa definita “una gag comica” da Marco Travaglio. “Giorgia Meloni scappa” dice il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia.

“La verità – spiega il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni – è che tutto è stato fatto per interesse nazionale. Ma io voglio sapere che se per tutelare l’interesse nazionale noi siamo disposti a cooperare con tagliagole e stupratori”. Dall’altra parte del fronte, la deputata Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia: “Abbiamo visto la competenza dei ministri del governo Meloni contro la sciatteria di chi voleva fare polemica”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Nordio ha fatto l’avvocato difensore di Almasri”. (Marco Furfaro, Partito Democratico, Tagadà)

“Abbiamo visto la competenza dei ministri del governo Meloni contro la sciatteria di chi voleva fare polemica”. (Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“La Corte ha fatto un mandato raffazzonato”. (Tommaso Cerno, Tagadà)

“Nordio dopo aver spiegato il cavillo giudiziario ne ha approfittato per attaccare la magistratura”. (Alessandra Sardoni, Tagadà)

“Le opposizioni non hanno ascoltato le spiegazioni”. (Brunella Bolloli, Otto e mezzo)

“Bastavano cinque parole… è stato un atto politico”. (Beppe Severgnini, Otto e mezzo)

“Gag comica irresistibile… sono meglio di John Belushi”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Questo Governo è stato sotto ricatto di Almasri”. (Matteo Pucciarelli, 4 di Sera)

“Se l’Italia si fosse comportata diversamente avremmo rischiato cose gravi”. (Daniele Capezzone, 4 di Sera)

“Meloni ha fatto bene a non esserci”. (Gaetano Quagliarello, Omnibus)

“I Ministri si sono contraddetti”. (Claudia Fusani, Omnibus)

“Nordio? Il suo silenzio ha consentito di rimettere in libertà il generale libico”. (Luigi Li Gotti. L’aria che tira)

“Ieri non abbiamo capito una cosa: Almasri è stato scarcerato per errori di Nordio? Allora il ministro si dovrebbe dimettere. E’ stata fatta una scelta politica? Allora deve venire Giorgia Meloni a spiegarla. Invece scappa”. (Francesco Boccia, Partito Democratico, Sky Start)

“L’opposizione non ha ascoltato i ministri ma ha solo alzato i toni e strumentalizzato. Un’occasione persa per il Parlamento. Conte ormai sta cercando di reinterpretare il nuovo Beppe Grillo”. (Maurizio Lupi, Noi Moderati, Agorà)

“Il ministro della Giustizia secondo la legge non doveva valutare nulla. Punto. Ha occupato uno spazio che non era il suo. La verità è che tutto è stato fatto per interesse nazionale. Ma io voglio sapere che se per tutelare l’interesse nazionale noi siamo disposti a cooperare con tagliagole e stupratori”. (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)

“Questa vicenda secondo me non si può risolvere con una narrazione ufficiale. È un affare di Stato”. (Claudio Brachino, Agorà)

“Almasri? Anziché farlo marcire in carcere lo libera e lo riporta a casa con un volo di Stato con tutti gli onori. Meloni si deve assumere la responsabilità e deve spiegare agli italiani perché lo ha fatto, quindi noi non molliamo”. (Chiara Appendino, Tg2)

“Ieri, durante l’informativa, è mancata la figura principale e centrale di questo dibattito, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è letteralmente fuggita al confronto”. (Piero De Luca, Partito Democratico, Restart)