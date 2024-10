L’ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24 che misura le intenzioni di voto degli italiani mostra un calo dei due partiti principali: Fratelli d’Italia e Pd. Il partito della premier Giorgia Meloni, rispetto a quanto rilevato lo scorso 23 settembre si ferma al 28,2 per cento (-0,2). Elly Schlein insegue al 23,2 per cento, (- 0,3), esattamente cinque punti indietro.

Calano FdI e Pd, sale M5s, Fi e Lega

Terzo partito italiano resta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna mezzo punto e raggiunge l’11 per cento. Forza Italia guadagna un decimale e si ferma al 9,8 per cento. La Lega di Matteo Salvini sale di quasi un punto e arriva al 9,1 per cento: salita dovuta, con molta probabilità all’esposizione del leader del Carroccio, indagato per il caso della Open Arms. Sale anche Avs di Fratoianni e Bonelli che guadagna lo 0,2 per cento arrivando al 7 per cento.

Male i partiti di centro. Azione di Carlo Calenda perde mezzo punto e scende al 3,2 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi, l’altro partito che fu dell’ormai ex Terzo Polo perde lo 0,6 per cento e si ferma al 2,5 per cento. +Europa perdono invece lo 0,2 per cento e restano al 2,2 per cento.

In calo il consenso sul governo Meloni

Cosa pensano gli intervistati dell’operato del governo Meloni? Il 55 per cento di loro esprime un giudizio negativo. Dato che dovrebbe far preoccupare la premier dato che sono cresciuti del 3 per cento rispetto al mese scorso. I giudizi positivi si fermano invece al 36 per cento, cinque punti in meno rispetti all’ultima rilecazione.

Non piacciono i centri per l’immigrazione in Albania

Cosa pensano gli italiani delle politiche migratorie del governo? Il 55 per cento esprime un giudizio negativo, contro il 30 per cento lo giudica positivo. In questo giudizio negativo a farne le spese sono i trasferimenti dei migranti nei centri costruiti in Albania: solo il 45 per cento è favorevole contro un 55 per cento che si dichiara contrario all’iniziativa.