Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Stando a quello che il Tg7 ha commissionato a Swg lo scorso lunedì, Fratelli d’Italia cala con il Pd e M5S che crescono.

Il sondaggio fotografa le intenzioni di voto da cui emerge che Fratelli d’Italia, sempre primo partito con ampio margine, cede lo 0,4% e scende al 29,4%. Alle spalle della formazione guidata dalla premier Giorgia Meloni sale il Partito Democratico: il Pd della segretaria Elly Schlein guadagna lo 0,2% e arriva al 21,8%. Passo avanti anche per il M5S di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,3% e ora vale il 12%.

Scende Forza Italia, che lascia sul terreno lo 0,2% e si attesta all’8,6%. Giù anche Verdi e Sinistra, che passano dal 6,9% al 6,8% e vengono agganciati dalla Lega, che sale dello 0,2%. Piccolo arretramento anche per Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci perde lo 0,2% scivolando al 3,4%, tallonato da Azione, stabile al 3,3%. Più indietro Italia viva (2,4%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1%).