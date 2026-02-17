Fratelli d’Italia e Partito Democratico arretrano, il Movimento 5 Stelle cresce e accelera il nuovo partito di Roberto Vannacci. È la fotografia scattata dal sondaggio Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto al 16 febbraio 2026 in caso di elezioni politiche.

Fratelli d’Italia si conferma nettamente primo partito: la formazione guidata dalla premier Giorgia Meloni perde lo 0,3% e scende al 29,8%. In calo anche il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che lascia sul terreno lo 0,2% e si attesta al 22%. Alle spalle dei primi due partiti avanza il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, in crescita dello 0,1% all’11,8%. Forza Italia resta stabile all’8,4%, seguita da Alleanza Verdi e Sinistra che, con un +0,2%, sale al 6,6% e supera la Lega, in calo dello 0,2% al 6,4%. Cresce anche Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci, che guadagna lo 0,3% e raggiunge il 3,6%, davanti ad Azione di Carlo Calenda (3,3%) e a Italia Viva di Matteo Renzi (2,3%). Chiudono +Europa all’1,4% e Noi Moderati all’1,1%.