Arriva dalla Cina l’UWORLD U1, il robot che è in grado di replicare fino al 90% dei movimenti umani. La sua intelligenza artificiale permette di riconoscere più di 20 stati emotivi con un’accuratezza che supera il 90%. Le sue interazioni sono quindi molto naturali e trasformano UWORLD U1 in un ottimo compagno durante la giornata, UWORLD U1 è in grado di assistere gli anziani, intrattenere ed anche supportare psicologicamente un umano in carne e ossa.

Il robot è capace di sincronizzare perfettamente la sua tra voce con il movimento delle labbra. Per ridurre la sua dipendenza dal cloud, questo umanoide lavora molto in locale, ossia utilizza risorse legate all’intelligenza artificiale proprie. A produrlo, per un costo che si aggira intorno ai 17.600 dollari, è l’azienda cinese UBTECH che afferma di aver già raccolto oltre 13.000 ordini.