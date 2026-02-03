Secondo il nuovo sondaggio SWG per il TG La7 aggiornato al 2 febbraio 2026, gli orientamenti di voto degli italiani risultano complessivamente stabili rispetto alla settimana precedente. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 31,3%, in lieve crescita. Seguono il Partito Democratico al 22,5% e il Movimento 5 Stelle al 12%. Nel centrodestra, Forza Italia resta stabile all’8,2%, mentre la Lega scende al 7,7%. Verdi e Sinistra si attestano al 6,5%.

Tra le forze minori, Azione registra una salita al 3,1%, Italia Viva è al 2,2%, +Europa all’1,4% e Noi Moderati all’1,2%, mentre le altre liste totalizzano complessivamente il 3,9%. Resta alta la quota di chi non si esprime, pari al 32%.

Coalizioni e indecisi

Analizzando i dati aggregati per coalizione, il centrodestra mantiene un vantaggio con il 48,1%, mentre il centrosinistra raggiunge il 44,3%. Al di fuori delle due principali aree politiche, Azione è al 3,8%, il Partito Liberal Democratico all’1% e gli altri partiti insieme al 2,8%. Il gruppo di non orientati e indecisi cresce fino al 33%, indicando un’ampia fetta di elettorato non ancora definita o incertezza nel voto futuro.