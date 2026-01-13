Il primo sondaggio Swg del 2026 per La7 fotografa una situazione politica sostanzialmente stabile, ma con una novità: Fratelli d’Italia inizia l’anno con una perdita di consenso, pur rimanendo saldamente in testa nella lista dei partiti italiani. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, ha registrato una leggera flessione dello 0,4%, che lo porta al 30,9%. Situazione opposta per il Partito Democratico, che apre l’anno con il segno più dopo aver guadagnato due decimali. Il 22,3% ottenuto dal Pd di Elly Schlein segna infatti una crescita lieve ma costante, che conferma un trend positivo.

Movimento 5 Stelle stabile, Lega e Forza Italia più vicine

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte vive una situazione di stabilità, rimanendo fermo al 12,7% come nell’ultima rilevazione di dicembre. Dietro, invece, si accorcia la distanza tra Lega e Forza Italia, che ora si trovano appaiate all’8,3% grazie a una crescita frazionale per entrambi i partiti.

Alleanza Verdi e Sinistra perde terreno e scende al 6,5%: un calo di tre decimali. Azione di Carlo Calenda arretra invece al 2,9%, Italia Viva di Matteo Renzi rimane stabile al 2,2%, mentre +Europa scende all’1,3% e Noi Moderati resta invece ancora fermo all’1%. Infine, per quanto riguardo il dato degli elettori che non esprimono una preferenza, anche con il nuovo anno, pur in leggero calo, la quota si attesta intorno al 32%, un numero che rappresenta ancora una fetta piuttosto vasta dell’elettorato.