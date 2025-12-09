Il nuovo sondaggio Swg per il Tg La7 dell’8 dicembre 2025 segnala un lieve calo per Fratelli d’Italia e Partito Democratico e una crescita per il Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni resta nettamente il primo nel Paese, ma scende al 31,2% dopo un nuovo -0,1%. Il PD di Elly Schlein registra un arretramento leggermente più marcato (-0,2%) e si attesta al 22%, confermando la seconda settimana consecutiva di flessione. Tra le opposizioni, il M5S di Giuseppe Conte ottiene il miglior risultato, guadagnando lo 0,3% e salendo al 13%. Nel centrodestra prosegue il recupero della Lega, ora all’8,1% (+0,2%), mentre Forza Italia rimane stabile al 7,9%. Scendono Verdi e Sinistra, fermi al 6,7%. Più distanti le forze minori, con Azione al 3,2%, Italia Viva al 2,4%, +Europa all’1,4%, Noi Moderati all’1,2% e le altre liste al 2,9%.

• Fratelli d’Italia 31,2%

• Partito Democratico 22%

• Movimento 5 Stelle 13%

• Lega 8,1%

• Forza Italia 7,9%

• Verdi e Sinistra 6,7%

• Azione 3,2%

• Italia Viva 2,4%

• +Europa 1,4%

• Noi Moderati 1,2%

• Altre liste 2,9%