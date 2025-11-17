Secondo l’ultimo sondaggio Eumetra, Fratelli d’Italia guiderebbe le intenzioni di voto con un 30,7%, confermandosi il partito più forte del panorama politico italiano. Il risultato rappresenta uno dei picchi più alti da quando il partito di Giorgia Meloni è al governo, indicando un significativo gradimento tra gli elettori. Alle spalle, il Partito Democratico si fermerebbe al 22,1%, migliorando le performance rispetto alle scorse elezioni ma rimanendo distante dalla leader di FdI.

Il Movimento 5 Stelle otterrebbe il 12,9%, un calo rispetto alle politiche precedenti, restando circa dieci punti sotto il Pd e quasi venti rispetto a Fratelli d’Italia. Nel centrodestra, la Lega e Forza Italia si contendono posizioni simili: l’8,1% dei leghisti contro l’8,7% di Forza Italia. Tra gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra raggiungerebbe il 6,7%, mentre le formazioni centristi come Azione, Italia Viva e Noi Moderati otterrebbero rispettivamente 3,4%, 2,4% e 1,1%.

Il gradimento dei leader politici

Giorgia Meloni si conferma la leader più apprezzata dagli italiani, con il 45,1% delle preferenze. Seguono Giuseppe Conte con il 35,2% e Antonio Tajani, leader di Forza Italia, al 30,3%. Matteo Salvini ottiene il 29,3%, mentre Emma Bonino registra il 25,7% e Elly Schlein il 24,8%.

La classifica prosegue con Roberto Vannacci (24%), Nicola Fratoianni (21,5%), Carlo Calenda (20,5%), Angelo Bonelli (20,1%) e Matteo Renzi, chiudendo la graduatoria con il 18,5%. Questi dati delineano uno scenario politico in cui i leader del centrodestra mantengono un consenso più elevato, mentre quelli del centrosinistra e dei movimenti alternativi faticano a recuperare terreno.