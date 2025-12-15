Fratelli d’Italia resta al centro del dibattito politico nazionale, anche grazie alla kermesse di Atreju che si conclude oggi con l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Proprio in questi giorni arriva la conferma di una tendenza positiva per il partito di maggioranza relativa. Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, pubblicato venerdì 12 dicembre e basato su interviste effettuate tra il 10 e l’11 dicembre 2025, FdI continua a crescere, seppur lentamente. Nell’arco di un mese il partito guidato da Meloni ha guadagnato lo 0,1%, attestandosi al 31,1% dei consensi, con un ulteriore +0,1% registrato anche nell’ultima settimana. Un dato che conferma la stabilità e la forza del partito nel panorama politico italiano.

Gli altri partiti tra cali e piccoli recuperi

Alle spalle di Fratelli d’Italia si colloca il Partito Democratico, che però registra una lieve flessione. Il Pd perde infatti lo 0,1% sia nell’ultima settimana sia nel mese, scendendo al 21,7%. In terza posizione si rafforza il Movimento 5 Stelle, che recupera consensi e sale all’11,8%, con un incremento dello 0,2% sia settimanale sia mensile. Seguono Forza Italia al 10,9%, in calo dello 0,2% su base mensile, e la Lega stabile all’8,5%, con un leggero aumento rispetto al mese precedente. Alleanza Verdi e Sinistra cresce al 6,2%, mentre Azione scende al 3,3%. Più indietro Italia Viva al 2,0% e +Europa all’1,7%, entrambe in lieve flessione.

Leadership e fiducia nel governo

Giorgia Meloni si conferma anche la leader più apprezzata dagli italiani, con il 46,6% di giudizi positivi, in crescita sia settimanale sia mensile. Seguono Antonio Tajani, Giuseppe Conte, Elly Schlein e Carlo Calenda, con percentuali più distaccate. Parallelamente aumenta leggermente anche la fiducia nel governo: in una settimana sale al 43,6%, mentre cala la quota di chi non ha fiducia, ora al 48,8%. Cresce infine il numero degli indecisi, segnale di un elettorato ancora in parte fluido.