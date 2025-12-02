Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici ad una settimana dal voto del Veneto, Campania e Puglia. Stando al sondaggio realizzato da Swg per La7, Fratelli d’Italia arretra dello 0,3% rispetto alla settimana scorsa. Dati decisamente diversi da quello realizzato da Dire-Tecnè tra il 26 e 27 novembre in cui il partito di maggioranza relativa era dato leggermente in crescita.

Sempre basandosi sui dati della settimana scorsa, in frenata è anche il partito Democratico e Allenza Verdi e Sinistra che registrano entrambi un -0,1%. Salgono invece il Movimento 5 Stelle e la Lega +0,2%, mentre Forza Italia, Azione e Noi Moderati restano stabili. +Europa è invece in leggera risalita guadagnando lo 0,1%. In calo invece Italia Viva che perde lo 0,1%. A seguire le percentuali dei voti dei partiti al 1 dicembre: