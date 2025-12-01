Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici, quale sarebbe il verdetto delle urne se si votasse oggi? Stando ad un sondaggio realizzato da Dire-Tecnè tra il 26 e 27 novembre, a crescere rispetto alla settimana precedente sono i tre partiti maggiori della coalizione di governo. In crescita anche il partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra: in calo invece il Movimento Cinquestelle guidato da Giuseppe Conte.

Riispetto alla settimana scorsa, i partiti al governo guadagnano tutti lo 0,1%. Fratelli d’Italia è il primo partito al 31%. Forza Italia è invece all’11,1, la Lega di Salvini all’8,4. Segno positivo anche per il Pd che sale al 22%, guadagnando anch’esso lo 0,1 sulla settimana. In calo invece il M5s che in una settimana perde lo 0,2 si porta all’11,5%.

Cresce anche Avs che aumenta il suo consenso al 6,2% (+0,1% nella settimana). Azione di Calenda è invece al 3,3% (-0,1 in una settimana), Italia Viva di Renzi al 2% (-0,1 è la differenza rispetto alla scorsa settimana). Chiude +Europa all’1,6%, in calo dello 0,1 rispetto alla settimana prima.