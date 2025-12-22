L’ultima rilevazione di Ipsos fotografa uno scenario politico sostanzialmente stabile, ma con alcune variazioni significative tra i partiti. Fratelli d’Italia consolida la propria leadership e sale al 28,4%, rafforzando il distacco dalle altre forze. In difficoltà la Lega, che registra il calo più netto perdendo otto decimi e scendendo all’8,1%, uno dei risultati peggiori degli ultimi mesi. Forza Italia arretra leggermente, ma riesce comunque a superare il Carroccio, attestandosi all’8,3%. Lieve flessione anche per il Partito Democratico e per Alleanza Verdi-Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle rimane stabile.

Eventi politici e consenso elettorale

Le settimane precedenti al sondaggio sono state segnate da numerosi avvenimenti, dalla kermesse di Atreju alle polemiche sull’assenza di Elly Schlein, fino al dibattito sulla legge di bilancio, che ha evidenziato divisioni nella maggioranza, in particolare sul tema delle pensioni. Sul fronte interno hanno pesato anche l’assemblea nazionale del Pd e la nascita della corrente liberale in Forza Italia guidata da Roberto Occhiuto.

A livello internazionale, le trattative sull’Ucraina e il rinvio europeo sulla decisione riguardante gli asset russi hanno animato il dibattito. Tuttavia, come osserva Pagnoncelli, questi fattori non hanno inciso in modo rilevante sulle intenzioni di voto, rimaste pressoché invariate.

I dati nel dettaglio e il giudizio sul governo

Entrando nel dettaglio, il Pd scende al 21,3%, mantenendosi comunque in linea con i risultati dell’ultimo anno. Il Movimento 5 Stelle resta al 13,5%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra cala al 6,1%. Tra i partiti minori non si registrano scostamenti significativi: Azione è al 3,1%, Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,6%. Migliora invece il giudizio sull’esecutivo: il gradimento del governo sale al 42%, con un recupero di due punti, mentre le valutazioni positive sulla premier Giorgia Meloni raggiungono il 43%, pur restando prevalenti i giudizi negativi.