Stando ai dati del nuovo sondaggio SWG per il TgLa7, aggiornato al 23 febbraio 2026, Fratelli d’Italia mantiene la propria stabilità al 29,8%, confermandosi al primo posto tra i partiti senza variazioni rispetto al precedente rilevamento. Situazione opposta, per il Partito Democratico di Elly Schlein, che scende leggermente al 21,9% (-0,1) perdendo terreno con FdI.

M5S in calo: crescono Lega e Verdi-Sinistra

Come per il Pd, anche il M5S ha registrato un lieve, perdendo lo 0,3%. Ora il partito di Giuseppe Conte si attesta all’11,5%. Ai piedi del podio, cala anche Forza Italia, che scende dello 0,1% fino all’8,4%. L’ultimo sondaggio SWG ha invece registrato segnali positivi per la Lega, che sale al 6,6% (+0,2), e per l’alleanza Verdi e Sinistra, in lieve crescita al 6,7% (+0,1).

Per quanto riguarda invece gli altri partiti, Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e sale al 3,5%, superando Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci, infatti, perde lo 0,2% e scivola al 3,4%. Seguono Italia viva (2,2%), + Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,1%).