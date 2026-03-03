Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Fratelli d’Italia stabile e Pd scende. Vannacci supera Azione
Il nuovo sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso il 2 marzo 2026, fotografa un quadro politico sostanzialmente stabile nei vertici ma con alcuni movimenti significativi tra le opposizioni. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,8%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni mantiene quindi un ampio vantaggio.
Arretra invece il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che perde lo 0,3% e scende al 21,6%. In crescita il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale all’11,7% con un incremento dello 0,2%, consolidando il terzo posto.
Gli altri partiti e i movimenti minori
Tra le altre forze politiche si registra un lieve progresso di Forza Italia, che passa dall’8,3% all’8,4%. Crescono anche Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,9% (+0,2%). Resta invece stabile al 6,6% la Lega.
Guadagna terreno Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, che sale al 3,6% (+0,2%) e supera Azione di Carlo Calenda, in calo al 3,3%. Italia Viva di Matteo Renzi resta ferma al 2,2%. Chiudono +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1%, mentre le altre liste sommate raggiungono il 3,4%.