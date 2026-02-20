Il 49% degli italiani non ha fiducia nel governo. Dall’altra parte, il 43,3% si fida. Non sa invece il 7,7%. È quanto rileva il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire. Le interviste sono state effettuate tra l’11 e il 12 febbraio 2026.

I partiti

Fratelli d’Italia sostanzialmente stabile al 30,8%. Segue il Partito Democratico al 22,1%. Il Movimento 5 Stelle è al 12,1%. Seguono Forza Italia con il 10,3% e la Lega al 7,3%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6%, Azione al 3%, Italia viva al 2%. Il debuttante, o quasi, Futuro nazionale di Roberto Vannacci porta a casa un 2%.

La classifica dei leader

Tra i leader, Giorgia Meloni è in testa con il 46,8% dei consensi. Segue Antonio Tajani, alla guida di Forza Italia, con il 39,5%. In terza posizione Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, con il 31,3%.

Giù dal podio Elly Schlein, segretaria dem, con il 29,1. Matteo Salvini, segretario della Lega, si piazza quinto con il 26,8%. Seguono Carlo Calenda, leader di Azione, al 21,2% e Angelo Bonelli, dei Verdi e Alleanza Verdi e Sinistra, è al 16,1%. Poi Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e AVS, al 15,8% e Riccardo Magi di +Europa al 13,9%,

Chiude Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al 13,7%.