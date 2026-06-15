Lega e Pd perdono consensi, Fratelli d’Italia mantiene una certa stabilità mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a crescere. Sono questi i dati che emergono dall’ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire. Nello specifico, Fratelli d’Italia rimane stabile al 29,3%. Il partito di Giorgia Meloni resta dunque in testa alla classifica dei partiti. Forza Italia, invece, perde un decimo rispetto alla rilevazione della scorsa settimana, attestandosi all’8,7%. A calare ulteriormente è la Lega di Matteo Salvini, che scende al 6,7% (-0,2%).

Pd in calo, Vannacci sale

Il Partito democratico di Elly Schlein scende al 21,5% perdendo tre decimi, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 12,7% (+0,2%). Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 6,3% (-0,1%), mentre Italia viva di Matteo Renzi prende il 2,2% (-0,1%) e +Europa l’1,4% (+0,1%).. Noi moderati si attesta all’1,1%. Fuori dai due schieramenti Azione di Carlo Calenda resta stabile al 2,9%, mentre Futuro Nazionale sale al 4%. Guadagnando due decimi, il partito di Roberto Vannacci si avvicina ancora alla Lega.