Fratelli d’Italia (+0,1%) Forza Italia (+0,3%) e Futuro Nazionale (+0,3%) in crescita. Scendono Pd e Movimento 5 stelle, entrambi dello 0,2%. È quanto emerge dall’ultimo orientamento di voto rilevato da Swg per il Tg La7. Il sondaggio, infatti, fotografa una situazione attuale in cui la formazione della premier Giorgia Meloni si conferma come primo partito d’Italia, guadagnando lo 0,1% e salendo al 27,2%. FdI allunga sul Partito Democratico di Elly Schlein, che cede lo 0,2% e scende al 21,3%. A calare è anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si attesta al 12,9%.

Futuro Nazionale ancora in crescita

Forza Italia passa dal 7,4% al 7,7%, mentre Verdi e Sinistra cala dello 0,1% attestandosi al 6,4%. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a crescere sondaggio dopo sondaggio, guadagnando ora un altro 0,3% e arrivando al 6,3%. La Lega di Matteo Salvini, invece, perde lo 0,2% e scende al 5,4%. Cresce Azione dello 0,1%, mentre cala della stessa percentuale +Europa. Stabili invece Italia Viva di Matteo Renzi (2,5%), Noi moderati (1,1%) e Avanti Psi (1%).