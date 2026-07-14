Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto gli agenti dell’Ice nel Maine, a pochi giorni di distanza dall’uccisione di un immigrato messicano a Houston. La sparatoria è avvenuta attorno alle 8 di mattina, all’incrocio di un quartiere di Biddeford. Secondo la Maine Immigrants’ Rights Coalition la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale. Le immagini di una delle telecamere di sicurezza installate nella zona dove è avvenuta la sparatoria hanno ripreso gli ultimi istanti di vita del 26enne.